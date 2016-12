1 settembre 2016 12:51 Il pagellone del calciomercato: alla Juve manca solo la ciliegina I voti al mercato: per la lode ai bianconeri manca solo l'ultimo colpo. Bocciato il Milan, bene Napoli e Inter

JUVENTUS 9 - RIVALI LONTANISSIME, MA MANCA LA CILIEGINASia chiaro: un mercato chiuso con gli arrivi Higuain, Pjanic, Pjaca, Dani Alves (gratis!), Benatia e Cuadrado meriterebbe il massimo dei voti. Però è partito Pogba (con una plusvalenza super) e rimpiazzarlo non sarà indolore. Più morbido l'addio a Morata (partito assieme a Pereyra e Zaza), sostituito da Higuain. La struttura della squadra è stata rinforzata, ma manca la ciliegina tanto invocata da Marotta: non sono arrivati né Matuidi né Witsel, sfumato sul gong. Allegri avrà comunque tantissime frecce da scagliare, Cuadrado l'ultima. La Juve ha aumentato il divario con le dirette concorrenti, indebolendo Napoli e Roma. Per la Champions c'è tempo per rinforzarsi a gennaio.

Spese: 161, 7 milioni

Entrate: 185, 2 milioni

Saldo: +23,5 milioni





NAPOLI 7,5 - CIAO PIPITA, MA C'È UNA SQUADRA NUOVANo, l'addio a Higuain non sarà indolore, ma Milik ha tutte le carte in regola per diventare un crack. Non sono arrivati colpi ad effetto, ma tanti tasselli per rinforzare la rosa di Sarri. Se l'anno scorso al posto di Jorginho entrava David Lopez, ad esempio, ora ci sono Diawara e Rog. Il colpo, autentico, di Maksimovic in difesa, completa la squadra, dando solidità. La forza è stata anche quella di resistere agli assalti del Chelsea per Koulibaly.

Spese: 112 milioni

Entrate: 99,05 milioni

Saldo: -12,95 milioni





INTER 7,5 - TANTI COLPI, MA C'È ANCORA QUALCHE BUCODa dove partire? Dalla rivoluzione in panchina o dai milioni di Suning? È stata un'estate pazza, chiusa con i botti di Joao Mario e Gabigol, strapagati ma potenzialmente importanti. La struttura della squadra ha però ancora dei buchi: sarebbe serviti un terzino, probabilmente un centrale di difesa e un mediano. Banega a zero resta un colpaccio. Aver tenuto Icardi e Brozovic è un altro aspetto positivo.

Spese: 113,8 milioni

Entrate: 10,9 milioni

Saldo: -102,9 milioni



ROMA 6,5 - NON C'È IL SOSTITUTO DI PJANICPjanic partito destinazione Juventus è un brutto colpo, non rimpiazzato anche a causa dell'eliminazione in Champions: con l'approdo ai gironi ci sarebbe stato l'assalto a Borja Valero. La difesa è stata rinforzata con Vermaelen che ha un profilo internazionale, Fazio e Juan Jesus. Ottimo il colpo Mario Rui, ma sfortunatamente si è rotto. L'innesto di Bruno Peres dà forza e qualità. Da metacampo in su, però, nessun miglioramento, anche se il ritorno di Strootman fa ben sperare. Nel conteggio delle spese pesano i tanti riscatti (Salah, Dzeko, El Shaarawy).

Spese: 81,1 milioni

Entrate: 55,4 milioni

Saldo: -25,7 milioni







FIORENTINA 6 - L'OBIETTIVO ERA RISANARECorvino aveva una missione: chiudere il mercato in attivo, per sanare il bilancio. La missione è stata portata a termine, con Kalinic e Borja rimasti a Firenze. È tornato Tello, sono arrivate tante scommesse come Maxi Olivera, Milic e Salcedo. Per ora l'acquisto più di impatto resta Carlos Sanchez.

Spese: 14,35 milioni

Entrate: 31,95 milioni

Saldo: +17,6 milioni





MILAN 5 - MERCATO DELUDENTE, MA ALMENO È RIMASTO BACCAHa pesato il passaggio di proprietà, che ha limitato le risorse. Quelle che c'erano, però, sono state sfruttate in maniera bizzarra: i 7,5 milioni per Sosa ancora non si spiegano. Il vero colpo è stato quello di trattenere Bacca. Lapadula è da scoprire ad alti livelli, Gomez da scoprire e basta. Il colpo di coda con Pasalic e Mati Fernandez risulta un tentativo di mettere una pezza che non soddisfa i tifosi. Ora la palla passa a Montella.

Spese: 25,5 milioni

Entrate: 14,5 milioni

Saldo: -11 milioni