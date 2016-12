Il padre-agente di Higuain: "Gonzalo resterà al Napoli"

I tifosi del Napoli possono stare tranquilli: Gonzalo Higuain continuerà a vestire la maglia azzurra anche la prossima stagione. A confermarlo è stato il padre e agente dell'attaccante ex Real Madrid. "Ci sono tante squadre interessate a Gonzalo Higuain, ma il suo contratto con il Napoli dura per altri tre anni e non credo che se ne andrà da lì", ha confermato Jorge Higuain agli argentini de El Crack Deportivo.

Che siano parole di circostanza o meno, è presto per saperlo. Di sicuro arrivano a rasserenare un ambiente tutto preso dalle recenti delusioni europee e ancora concentrato sulla conquista di un fondamentale posto in Champions League. Higuain non ha nascosto la sua delusione per i mancati risultati di questa sua avventura partenopea, ma prima di lasciare vorrebbe poter regalare qualche gioia ai tifosi. Soprattutto, però, vuole capire quale siano le intenzioni di de Laurentiis per il futuro. Solo allora arriverà la risposta definitiva.