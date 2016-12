Il nuovo volto dell'Inter. Aspettando Candreva e Touré

Prende forma la nuova Inter, destinata nei progetti di Mancini ad andare ben oltre il quarto posto dell’ultimo campionato e quindi costretta, per storia, blasone e nobiltà, a entrare per lo meno in zona Champions League. Una squadra che migliora per numero di giocatori e per livello tecnico sulle corsie esterne, sia in difesa che a centrocampo.



Oltre al turco Caner Erkin, il mancino arrivato a parametro zero dal Fenerbahce , ecco il duttile argentino Cristian Ansaldi, il cui arrivo è solo una formalità: l’operazione è già stata avviata con il sì del giocatore, ed ora bisogna attendere solo i tempi tecnici, ovvero il mese di luglio, per poterla ufficializzare. Può giocare indifferentemente sia a destra che a sinistra, e ha nel cross-assist il pezzo migliore del repertorio.

La batteria dei difensori di fascia potrebbe essere impreziosita anche dallo spagnolo del City Zabaleta, ma per ora sono ridotte al minimo le possibilità che approdi ad Appiano Gentile, tenendo conto che in rosa rimangono sia Nagatomo che D'Ambrosio.



A centrocampo, rispetto allo scorso anno, un elemento in più come Banega, il talento che può far lievitare il tasso tecnico della squadra, ma che non è comunque quel regista arretrato -diciamo alla Yaya Toure- che Mancini vorrebbe ad ogni costo. Ma supportato da Kondogbia e da un giocatore di quantità come può essere Medel o Melo (uno solo, sia chiaro, non tutti e due), può far migliorare e di molto lo sviluppo della manovra.



Là davanti si attende si attende di definire con la Lazio l’operazione che dovrebbe portare Candreva in nerazzurro.Con l’arrivo dell’azzurro Mancini potrebbe attuare in maniera efficace uno di quei moduli a lui tanto cari -il 4-3-3 o il 4-2-3-1- che non possono prescindere da giocatori di corsa e di talento sui binari esterni. Da una parte Candreva dall'altro quell'indemoniato di Ivan Perisic che per quanto si è visto finora agli Europei può essere considerato il miglior acquisto dell’Inter per la prossima stagione. Era stato pagato 16 milioni, ora ne vale circa il triplo. Complimenti a chi l’aveva scelto.