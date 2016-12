Il nuovo Milan allo Juventus Stadium: occhi su Fekir e Tolisso

In attesa del closing con la nuova proprietà cinese, il nuovo Milan sta muovendo i primi passi. Mentre Fassone è in Cina per incontrare investitori e sponsor, Mirabelli è alla ricerca di giocatori da inserire nella rosa rossonera. Il futuro ds era presente allo Stadium per Juventus-Lione con i fari puntati su tre talenti dei francesi: il jolly d'attacco Fekir in primis, ma anche Tolisso (in gol) e il vecchio pallino Mammana .

Dopo la trasferta inglese di qualche settimana fa per mettere le basi attorno a Fabregas come possibile colpo di gennaio, la dirigenza rossonera ha iniziato a girare per l'Europa per visionare da vicino profili che potrebbero fare al caso di Montella anche nella prossima stagione. E' il caso dei gioielli del Lione, bottega cara, che a gennaio non si muoveranno ma potrebbero diventare obiettivi caldi per la prossima estate. In cima alla lista c'è Fekir, jolly offensivo classe 1993 che può agire da trequartista, ala o seconda punta, consegnando a Montella un ventaglio di opzione sicuramente gradite. Il costo del cartellino non è più di 40 milioni di euro come nel 2014 quando l'Inter lo cercò, ma resta piuttosto alto e richiederà uno sforzo importante.



Sul taccuino di Mirabelli, presente allo Juventus Stadium, sono finiti anche altri due giocatori importanti nello scacchiere di Genesio: Tolisso e Mammana. Sul centrocampista c'è stato il Napoli per tutta l'estate, ma senza successo viste le richieste economiche del club francese. La conferma ad alti livelli in questa stagione ha fatto lievitare ulteriormente il prezzo, mentre per Mammana si tratta di un vecchio pallino cercato dai rossoneri già ai tempi del River Plate. Obiettivi importanti che riguardano la prossima stagione. Difficilmente il Lione se ne priverà a gennaio.