Il Napoli rifà le fasce: subito Strinic, poi Meunier

18:14 - Il Napoli fresco vincitore della Supercoppa italiana è pronto a rifarsi il look sugli esterni difensivi. L'assenza di Zuniga e le prestazioni altalenanti di Ghoulam hanno convinto la dirigenza a intervenire su entrambi i lati del campo. Per la sinistra è praticamente fatta per il croato Strinic, svincolatosi dal Dnipro, che firmerà per quattro anni. Sul lato opposto, invece, piace Thomas Meunier classe 1991 del Brugge.

Praticamente mancano solo le visite mediche, ma con il Napoli è quindi tutto fatto. "Se le cose vanno come devono andare - ha dichiarato Strinic al quotidiano Slobodna Dalmacja - lunedì sarò già un nuovo giocatore del Napoli. Per me questa rappresenta una grande sfida, l'ho scelta perchè era la più concreta tra le altre. Altre due italiane mi volevano (Inter e Juve, si legge sul quotidiano croato ndr.) Assenze di Ghoulam e Zuniga? Il Napoli crede in me e ha mi ha visto come soluzione migliore, voglio dimostrare di essere stato una buona scelta, non vedo l'ora di iniziare. Sono stato infortunato per due mesi, ma adesso ho recuperato e questa sosta mi aiuterà a tornare in perfetta forma. Sono felicissimo di essere allenato da uno come Benitez". Il tecnico spagnolo però cerca rinforzi anche sul lato destro del campo e nelle ultime ore ha preso sempre più quota la pista che porta a Thomas Meunier del Brugge, da tempo seguito dagli scout azzurri.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, infine, il Cagliari di Zola proverà a convincere Benitez a lasciar partire Duvan Zapata. Difficilmente però il tecnico spagnolo lascerà partire la punta dopo il due di picche già rifilato al Torino.