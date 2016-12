Il Napoli non molla Vecino, ma spunta Belhanda

Prosegue la missione del d.s. del Napoli Giuntoli , a caccia di un centrocampista per rimpolpare la rosa di Sarri. In cima alla lista c'è sempre Vecino, che ha già lavorato col tecnico a Empoli , mentre tra le alternative - oltre a Herrera e Kramer - spunta Belhanda della Dinamo Kiev, su cui c'è anche il Torino . Proprio con i granata resta viva la trattativa per Maksimovic, ma tra domanda e offerta ballano circa sette milioni.

La Fiorentina non ha alcuna intenzione di cedere Vecino, ma di fronte a un'offerta importante la situazione potrebbe cambiare. Per assicurarsi il centrocampista ci vogliono circa 20 milioni e non è detto che De Laurentiis non decida di compiere un sacrificio per mettere a disposizione di Sarri un jolly di assoluto valore per il centrocampo.



Le alternative calde rimangono Hector Herrera del Porto - ma i lusitani vogliono 25 milioni - e Cristoph Kramer del Bayer Leverkusen. Nelle ultime ore, però, sta diventando semppre più concreta la pista che porta a Belhanda della Dinamo Kiev, per cui il Napoli ha offerto un prestito con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro, più vari bonus legati a presenze, obiettivi e a un'eventuale futura cessione.



Su Belhanda è forte anche l'interesse del Torino, con cui si continua a parlare di Maksimovic, già cercato dagli azzurri in estate. I partenopei sono pronti a salire fino a 18 milioni di euro, ma Cairo adesso ne chiede 25. La trattativa prosegue, anche se la forbice per ora è ancora troppo ampia.