Il Napoli insiste per Tolisso: pronti 23 milioni

Il Napoli sta facendo sul serio per Corentin Tolisso. Dalla Francia, infatti, arrivano continue conferme dell'interesse degli azzrri per il centrocampista del Lione. Il club francese ha alzato il prezzo del cartellino, ma de Laurentiis sembra deciso a insistere. Sarebbe pronta un'offerta da 23 milioni di euro più eventuali bonus per convincere il presidente Aulas a cedere il suo giocatore nonostante l'allenatore Bruno Genesio sia contrario.