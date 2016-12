Il Napoli impone il silenzio su Benitez: "Vietato fare domande sul suo futuro"

De Laurentiis e Benitez fianco a fianco in conferenza. Appuntamento a Castel Volturno per giovedì alle 13: per parlare di cosa? Del futuro di Rafa, del suo addio, della sua prossima destinazione? Supposizioni che si rincorrevano da ieri sera, dal momento in cui la società aveva ufficializzato l'incontro con la stampa. Previsioni spazzate via ora da un nuovo comunicato ufficiale in cui si precisa che non saranno accettate domande sul futuro del tecnico spagnolo: "Il Napoli - ecco il testo - precisa che la conferenza stampa prevista per domani, giovedì 28 maggio alle ore 13 nel Centro tecnico di Castel Volturno, con il Presidente Aurelio De Laurentiis ed il tecnico Rafa Benitez riguarderà solo tematiche inerenti il Napoli e non il futuro di Benitez. Non saranno accettate, quindi, domande relative al futuro dell'allenatore azzurro.



E allora di cosa si parlerà? Il futuro del Napoli non è forse legato al futuro stesso di Benitez? Parlare del Napoli senza toccare il discorso relativo all'attuale allenatore non significa escludere Rafa dall'orizzonte azzurro? Un comunicato del genere, in sintesi, non equivale a un'ammissione involontaria di un addio ormai certo? Supposizioni anche queste, è vero. Sicuramente, però, verosimili. Molto verosimili.