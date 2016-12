Il Napoli cambia rotta: Regini per la difesa. Idea Ionita

L'infortunio di Grassi, l'interesse per Ionita, Barba che si allontana, l'assalto a Regini. A Napoli sono ore febbrili. Partiamo dalla difesa: con l'Empoli era quasi raggiunto l'accordo per Barba, sulla base di circa 5 milioni di euro (bonus inclusi). Nelle ultime ore la virata, con Sarri che ha chiesto Vasco Regini, allenato ai tempi dell'Empoli e impiegato come difensore centrale. Mancino come Barba, a questo punto più lontano, è proprio Regini il vero obiettivo del Napoli in queste ore.