Il Milan vende: Armero a un passo dal Flamengo

13:05 - Non è mai troppo tardi per vendere. Il Milan è ad un passo dal cedere Pablo Armero al Flamengo: in Brasile infatti il mercato si chiude il 16 aprile e il club rubronegro ha chiesto il prestito del terzino colombiano. L'accordo tra giocatore e club c'è già, la situazione ora è nelle mani dell'Udinese proprietaria del cartellino. La trattativa potrebbe aiutare i friulani a chiudere per il giovane difensore Samir, classe '94 che piace da diverso tempo ai bianconeri.

Nella stagione rossonera, sin qui, Armero ha giocato poco e male: dopo un ottimo Mondiale l'ex terzino del Napoli era sbarcato in Lombardia tra la curiosità generale, ma Inzaghi non gli ha mai trovato una precisa collocazione tattica e l'arrivo di Antonelli l'ha definitivamente relegato in panchina. Solo 8 le sue presenze dall'inizio del campionato: ora la probabile nuova chance in Brasile.