Il Milan tratta Ancelotti: Bronzetti a Madrid per convincerlo

E' Carlo Ancelotti l'uomo del rilancio rossonero. Silvio Berlusconi ha scelto lui per il rilancio del Milan . In casa rossonera non è previsto un piano B. Avanti tutta con l'operazione Ancelotti. A cominciare con la missione a Madrid delle ultime ore, per capire le intenzioni dell'allenatore dei successi di Manchester e Atene e per provare poi a convincerlo. Cosa tutt'altro che scontata, visto l'ingaggio da galactico della panchina.

A provare a convincerlo sarà l'emissario di sempre delle cose spagnole di casa Milan , Ernesto Bronzetti . Proverà a lusingarlo con i 50 milioni di euro previsti per pianificare insieme la prossima campagna acquisti nella quale c'è già un obiettivo certo: il centrocampista del Genoa Andrea Bertolacci . Nella lista dei dirigenti rossoneri non c'è invece Ciro Immobile . Ancelotti e il Milan, inevitabili le suggestioni. Ma l'accordo è ancora lontano. Anche perché Ancelotti è tentato dal ritorno in Inghilterra più che da quello a San Siro. Il City è un'ipotesi concreta per Re Carlo. Ma attenzione al risiko delle panchine: se gli inglesi andranno su Guardiola , il candidato numero uno per la panchina del Bayern sarebbe proprio Ancelotti. Corteggiatori difficili da battere per il Milan, salvo che le ragioni del cuore, e un piano di rilancio rossonero non convincano Ancelotti a un clamoroso ritorno al Milan.

DIEGO LOPEZ: "ANCELOTTI? GRANDE ALLENATORE E GRANDE PERSONA"

Intanto Diego Lopez strizza l'occhio al tecnico italiano, con cui ha lavorato al Real Madrid: "Tutti i tifosi lo conoscono, lo ringrazierò sempre per quanto fatto per me. E' un grandissimo allenatore ed è una grande persona, mi dispiace per questa stagione a Madrid, non se la merita. Futuro al Milan? Non parlo adesso, per rispetto di Inzaghi che è il nostro allenatore". Per quanto riguarda il suo futuro, il portiere spagnolo non ha alcun dubbio: "Non c'è nessuna novità. Ho più di tre anni di contratto e ho sempre detto che avrei fatto di tutto per il Milan. La prossima stagione? Faremo di tutto per tornare grandi, dobbiamo iniziare con un'altra prospettiva e un'altra fame. Cosa non ha funzionato? Un po' tutto, soprattutto i giocatori".