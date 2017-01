Il Milan su Ocampos, ma il Genoa aspetta Ibarbo

Ceduto ufficialmente Niang al Watford, il Milan si ributta sul mercato. Se Deulofeu era arrivato per completare il reparto offensivo, a livello numerico i rossoneri hanno intenzione di colmare il vuoto della partenza del francese. E l'unico nome sul taccuino di Galliani è quello di Lucas Ocampos, in un primo momento individuato per uno scambio proprio con Niang. Ma il Genoa, per liberare l'argentino, vuole un sostituto: il nome è quello di Ibarbo.