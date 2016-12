Il Milan si fionda su Arbeloa

Terzino e centrale, di grande esperienza e discreta qualità. E, dettaglio non irrilevante, non troppo costoso. Alvaro Arbeloa è l'uomo giusto per il Milan ma, nell'idea di Montella, è soprattutto il difensore più adatto da affiancare a Romagnoli e permettergli di crescere ulteriormente. Come non bastasse, l'ex Real è in grado di giocare anche come esterno e la sua duttilità potrebbe essere importante nella costruzione di una difesa in gran parte da rifare.



Per gli altri colpi toccherà poi aspettare l'ufficialità della cessione del club. Pjaca, talento croato, è seguito con grande attenzione ma è finito anche nel mirino della Juve, che sta cominciando a muoversi per capire se vi siano spiragli per portarlo a Torino. Il tempo, in questo senso, non aiuta il Milan, costretto ad agire nell'ombra senza poter affondare il colpo. Lentamente, comunque, qualcosa si muove. In tutti i reparti, attacco compreso, dove la cessione di Bacca sempre sempre all'ordine del giorno e al suo posto il Milan ha preso a considerare l'ipotesi Milik, anche lui nell'orbita Juve .