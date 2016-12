Il Milan scarica Torres: Rodgers lo vorrebbe al Liverpool

14:15 - Il futuro di Fernando Torres è sempre più lontano da Milano e dal Milan. L'attaccante spagnolo, arrivato in prestito biennale dal Chelsea lo scorso agosto, ha deluso le aspettative collezionando una sola rete in dieci apparizioni e perdendo importanza nelle gerarchie di Pippo Inzaghi. In soccorso dei rossoneri c'è il Liverpool con Rodgers che vorrebbe portare il Niño ad Anfield se il Milan lo dovesse rispedire al mittente.

La scommessa di Rodgers, perché di questo si tratta, è di quelle da puntata pesante. Torres dopo il passaggio da record dai Reds al Chelsea nel 2011 non è più stato lo stesso e il rapporto con il gol si è incrinato incredibilmente. I Blues e Mourinho l'hanno scaricato ai rossoneri, convinti di poterlo rigenerare ma anche l'aria di Milanello per il momento non è riuscita ad invertire la rotta verso il basso. Dagli stanzini rossoneri più di una voce di un addio di Torres già a gennaio comincia a circolare con insistenza e il mancato ingresso in campo contro il Genoa, scalato dietro Pazzini e Niang, ha fatto il resto.

La stampa inglese però rilancia di un ritorno possibile in Premier League, ma non da Mourinho. C'è proprio il Liverpool di Balotelli sulle sue tracce, reduce dalla cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Basilea. I Reds dopo aver fatto scoppiare la coppia Suarez-Sturridge stanno cercando soluzioni che non hanno trovato in SuperMario e il ritorno dello spagnolo potrebbe essere una soluzione.