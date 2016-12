Il Milan punta tutto su Okaka 

21:09 - E' Stefano Okaka il primo obiettivo del mercato invernale del Milan. L'attaccante della Sampdoria, in scadenza a giugno 2016, si sta ritagliando sempre più spazio, tanto da aver debuttato, con gol, anche in Nazionale. Adesso i rossoneri hanno puntato sul 25enne attaccante, contattando il club blucerchiato. L'idea è quella di proporre uno scambio, con Pazzini destinato sotto la Lanterna insieme a un conguaglio economico.

L'operazione potrebbe andare in porto visto che Okaka ha già fatto sapere di non voler rinnovare con la Samp. Un motivo in più per accettare la proposta del Milan, anche perché insieme a Pazzini a breve potrebbe tornare anche Cassano, andando a ricomporre una coppia che a Genova ha regalato gol ed emozioni. Il problema è che bisogna convincere Mihajlovic, uno che su Okaka punta tantissimo come dimostrato finora. Senza contare che l'attaccante è nel mirino anche di altri club di Premier League e Bundesliga. Saranno già decisivi i prossimi giorni, anche solo per mettere le basi a un eventuale trasferimento estivo. Intanto, dalla Spagna arrivano brutte notizie per il Milan, visto che Sami Khedira, liberato da Ancelotti e accostato alla squadra di Inzaghi, si sarebbe già accordato con il Bayern Monaco.