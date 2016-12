Il Milan piomba su Cuadrado: rilancio Juve per Pjaca

Vincenzo Montella le sue indicazioni le ha date, nella speranza che Adriano Galliani riesca a esaudirle. Il tecnico rossonero ha fatto un nome, ideale per il suo 4-3-3: Cuadrado . Ma non sarà facile: in questi giorni la Juve sta lavorando per il rinnovo del prestito dal Chelsea con diritto di riscatto ma, stando alle ultime indiscrezioni, adesso c'è anche il Milan . Il colombiano è una vecchia conoscenza del neo tecnico rossonero Vincenzo Montella, che lo ha allenato alla Fiorentina e vorrebbe dal mercato giocatori che già conoscono il suo modo di giocare. Una sfida alla Juve, che infiamma il mercato esattamente come quella per Pjaca : la Juve ha rilanciato a 26 milioni di euro e sogna ancora Gabriel Jesus, che piace all'Inter.

"Non ho chiamato Borja Valero, non ne ho parlato con il Milan ma mi piace. Se si potesse scegliere, sarebbe meglio prendere giocatori che conoscano già il mio metodo d'allenamento o il mio modo di giocare, ma dipende dal mercato". Parole di un giorno fa di Montella, pronunciate durante la presentazione a Milanello. E Cuadrado corrisponde perfettamente a questo profilo, avendolo già avuto alle sue dipendenze quando era seduto sulla panchina della Fiorentina. Il colombiano non escluderebbe comunque l'arrivo di Pjaca, grande obiettivo di mercato. L'offensiva dei rossoneri per l'esterno colombiano complica a questo punto i piani della Juve. Il dg bianconero Beppe Marotta sta lavorando per riportare il giocatore a Torino dopo la fine del prestito, ma il Chelsea al momento ci sente soltanto per un prestito con obbligo di riscatto tra un anno fissato a 22 milioni di euro e dunque la trattativa non si sta rivelando affatto semplice. Pjaca dicevamo... Il club campione d'Italia replica ai rivali rossoneri alzando l'offerta a 26 milioni proprio per il talento croato classe 1995, su cui il Milan è in una posizione di vantaggio dopo il blitz di Adriano Galliani a Zagabria e la presentazione dell'offerta alla Dinamo, 25 milioni (ma l'operazione deve essere avallata dalla cordata cinese). Tra Milan e Juve è sempre più battaglia sul mercato.



Sul fronte Milan si registra un rilancio importante del West Ham per Bacca: 30 milioni bonus compresi. Sull'attaccante colombiano anche l'Atletico Madrid, che ha messo sul piatto della bilancia 25 milioni di euro.