Il Milan pensa a Khedira: può arrivare a costo zero 

Al Milan potrebbe arrivare un altro parametro zero di qualità: Samir Khedira è finito nel mirino di Adriano Galliani. L'ad rossonero, che negli ultimi anni è diventato maestro di acquisti a costo nullo, sta lavorando per portare il centrocampista tedesco in rossonero la prossima estate dal Real Madrid. Il campione del mondo ha il contratto in scadenza e il rinnovo è ancora lontano: qua il Milan è pronto a inserirsi e battere tutti sul tempo.

L'affare è complicato perché la concorrenza non manca ed è agguerrita: il Corriere dello Sport rivela che su Khedira ci sono anche l'Arsenal (Wenger lo voleva già in estate) e il Chelsea (Mou lo ha avuto al Real). In più c'è anche l'ostacolo dell'ingaggio che al momento è di 5 milioni di euro, troppi per i nuovi parametri rossoneri. Certo che Galliani, non dovendo pagare il cartellino, potrebbe alzare l'offerta. Il tedesco piace anche Inzaghi e potrebbe essere l'eventuale sostituto di De Jong, ma con un pizzico di qualità in più. Una sorta di regista basso con tanta corsa. Ecco qua ci sono anche da verificare le condizioni fisiche del 27enne. A San Siro, che potrebbe diventare la sua nuova casa, si ruppe i legamenti del ginocchio nel 2013. Ora, dopo il Mondiale vinto, si è fermato ancora ai box.