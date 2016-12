Il Milan corre ai ripari: contatti con Illarramendi

17:23 - La sconfitta col Palermo ha evidenziato le enormi carenze a centrocampo del nuovo Milan di Pippo Inzaghi e, secondo quanto riporta la stampa spagnola, Adriano Galliani sta già provando a correre ai ripari. L'amministratore delegato dei rossoneri avrebbe avviato i contatti con l'entourage di Asier Illarramendi: l'ex mediano della Real Sociedad vede raramente il campo al Real Madrid, e il Milan vorrebbe prelevarlo in prestito gratuito a gennaio, per sei mesi.

Galliani avrebbe già incontrato gli agenti del ragazzo per manifestare il proprio desiderio di portarlo a Milano. I rossoneri risolverebbero così parecchi problemi a centrocampo, ma bisognerà fare i conti con la disponibilità di Ancelotti a privarsi per sei mesi di una valida alternativa in mediana. Occhio alla situazione relativa a Marco Van Ginkel: l'olandese non convince e a gennaio potrebbe anche tornare al Chelsea, che poi lo girerebbe in prestito ad uno dei tanti club di Premier interessati.