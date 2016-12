Il Milan ci prova per Jackson Martinez del Porto

E' Jackson Martinez il nome di mercato del Milan. Il viaggio di Adriano Galliani in Portogallo è servito proprio a capire quali sono i margini di trattativa per l'attaccante del Porto, il cui prezzo rimane comunque molto alto: 35 milioni di euro. Prezzo che, tuttavia, potrebbe pagare l'Arsenal, che, come scrive il Mirror, è intenzionato a portare il colombiano in Premier. Ci sarà da fare i conti col club portoghese che come sempre non fa sconti.