Il mercato della Juve live: Zaza arriva subito, Berardi solo nel 2016

ANCHE IL VERONA SU STORARI

C'è anche il Verona su Marco Storari. I gialloblù sono interessati al secondo portiere della Juventus e ora sfidano Bologna e Cagliari.

WITSEL AL CHELSEA LIBERA OSCAR

Insidia Chelsea per Witsel. Il blues di Mourinho hanno puntato il centrocampista dello Zenit. Però, secondo Tuttojuve.com, non tutti i mali vengono per nuocere. L'arrivo del belga a Londra libererebbe Oscar che tanto piace ad Allegri.

SIMEONE: "MANDZUKIC NON E' INCEDIBILE"

Diego Pablo Simeone apre alla cessione di Mandzukic: "Il club lavora sia in entrata che in uscita, siamo contenti di lui, con Griezmann ha formato un ottima coppia d'attacco. Gli incedibili sono Koke, Godin e pochi altri. Mi chiedono sempre di Mandzukic, ripeto che ha sostenuto bene l'attacco quando Griezmann non ha iniziato bene". L'allenatore dell'Atletico Madrid, intervistato da Radio Marca, ha lanciato un messaggio importante alla Juve.

CAGLIARI SU STORARI

Il Cagliari vuole Marco Storari dalla Juventus. Il portiere bianconero potrebbe lasciare Vinovo e trasferirsi così in Sardegna.

ZAZA ORA, BERARDI IL PROSSIMO ANNO

Continua la trattativa tra Juventus e Sassulo per Simone Zaza e Domenica Berardi. I bianconeri hanno offerto agli emiliani 25 milioni di euro per entrambi gli attaccanti più il prestito di Coman. Ma l'accordo prevede che Zaza sbarchi subito a Vinovo, mentre Berardi la prossima stagione. Sul giovane attaccante calabrese, Massimiliano Allegri ha le idee chiare: lo vede come trequartista.

PIRLO, ADDIO ANCORA POSSIBILE

Nonostante le parole rassicuranti di Marotta, il futuro di Andrea Pirlo è ancora tutto da scrivere. Il regista bianconero, infatti, ha ancora dei dubbi sulla permanenza alla Juventus, tentato dall'avventura ai New York City di Lampard e Villa. Nei prossimi giorni la dirigenza juventina incontrerà il calciatore per capirne le intenzioni.

LLORENTE VUOLE TORNARE IN SPAGNA

L'avventura di Fernando Llorente alla Juventus è al capolinea. L'attaccante navarro ha un'offerta dal Monaco che nelle prossime ore verrà valutata dai suoi agenti. Llorente però ha fatto sapere di preferire un ritorno in Spagna.

AGENTE MANDZUKIC: "TUTTO PUO' SUCCEDERE"

L'agente Fifa Ivan Cvjetkovic ha parlato del suo assistito Mario Mandzukic a Tportal: "Mario negli ultimi tempi è stato infelice perchè si è fermata la sua capacità di fare goal, ne ha risentito lui, ma ne ha risentito anche l'Atletico Madrid. Nonostante questo in una stagione nella quale c'è stato un Barcellona super ma nonostante questo l'Atletico si è qualificato per la Champions ed ha conquistato la Supercoppa di Spagna, non c'è alcun motivo di pensare che sia totalmente insoddisfatto. Quando vai in un nuovo campionato il primo anno è sempre di adattamento, i tifosi comunque si sono subito affezionati a lui. Mario si è adattato sia al club che alla città, non vedo alcun motivo per il quale non dovrebbe adempiere al suo contratto. Poi sappiamo bene che tutto nel calcio è sempre in movimento e non si sa mai cosa possa succedere. Non è però necessario speculare in questo momento".

ANCHE CHELSEA E UNITED SU WITSEL

Axel Witsel piace in Premier. Secondo quanto riferisce la stampa britannica, il giocatore che tanto piace alla Juve è infatti finito nel mirino di Manchester United e Chelsea.

25 MILIONI PER ZAZA E BERARDI

Continua la trattativa tra Juventus e Sassuolo per Zaza e Barardi. Arriva l'offerta bianconera: 25 milioni di euro (15 per il primo; 10 per la seconda metà del giovane attaccante calabrese) più il prestito di Coman.

ANCHE IL CHELSEA SU POGBA

Tutti vogliono Paul Pogba. Il The Telegraph scrive che anche il Chelsea ha messo gli occhi sul francese della Juventus. Nella trattativa potrebbero rientrare Oscar e Ramires che interessano ad Allegri.

WITSEL E' IN PUGNO

La Juventus ha Alex Witsel in pugno. C'è l'accordo da tempo con il centrocampista dello Zenit San Pietroburgo e questa settimana potrebbe essere la settimana decisiva. Non preoccupa più di tanto il sondaggio del Manchester United dei giorni scorsi. Il belga sarebbe l'alternativa a Pogba e Vidal.

BOCA, OTTIMISMO PER TEVEZ

"Il sogno di Tevez è tornare con la maglia del Boca. La trattativa non è facile né impossibile", sintetizza così il summit di mercato Angelici, presidente del club, che ha incontrato Carlitos in Cile dove è in corso la Coppa America. Il summit ha sancito, in pratica, un avanzamento nella trattativa tra le parti. Il Boca ha già pronto un contratto triennale da 8 milioni totali. La palla passa alla Juventus che ha in mano il destino del proprio giocatore.

MAROTTA TRATTA LLORENTE COL MONACO

C'è già stato l'incontro tra Juve e Monaco. Secondo le ultime indiscrezioni, Marotta e Paratici avrebbero parlato con i dirigenti monegaschi di Fernando Llorente. La squadra del Principato sogna il bomber spagnolo.

LA PREMIER CHIAMA MORATA

Mentre Allegri blinda Morata, ribadendone valore e prospettive, dall'Inghilterra arrivano voci sempre più insistenti di un vero assalto all'attaccante spagnolo della Juventus. Nel dettaglio, stando al Daily Star, Arsenal, Liverpool e Manchester United sarebbero pronti a fare follie per Alavaro e a mettere sul piatto fino a 80 milioni di euro per accontentare la Vecchia Signora e il Real Madrid, che ha ancora il diritto di recumpra sulla punta.

BARCELLONA, BENEDITO: "POGBA HA CHIESTO 12 MILIONI DI EURO"

Augusti Benedito sfida Bartomeu e si gioca il jolly Paul Pogba. Il candidato alla presidenza del Barcellona ha rivelato a 8TV: "Ho già parlato con Andrea Agnelli e con il giocatore. La Juve vuole 80 milioni di euro, mentre il francese ha chiesto un ingaggio da 12 milioni di euro". Le elezioni in casa blaugrana si terranno il prossimo 18 luglio.