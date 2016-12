Il mercato della Juve live: Vidal, 21 milioni di sterline dall'Arsenal

26 giugno 2015 Il mercato della Juve live: Vidal, 21 milioni di sterline dallʼArsenal Caccia aperta ai gioielli bianconeri: il Real su Bonucci e Pogba, che piace a tutta Europa. E il Barcellona sbarca a Torino

"PER TEVEZ SPESI ZERO EURO"Il ritorno al Boca Juniors di Carlos Tevez è ormai cosa fatta, manca solo l'annuncio ufficiale. Meno chiari, invece, sono i dettagli dell'operazione tra il club argentino e la Juventus. "I bianconeri hanno fatto il prezzo - ha dichiarato il presidente del Boca, Angelici -, ma noi non abbiamo speso nemmeno un euro. Siamo arrivati a quella cifra con le opzioni per alcuni giovani. Vadalà giocherà due anni in bianconero in prestito biennale".

BARCELLONA A TORINO PER POGBALa pressione spagnola su Paul Pogba non conosce soste. E da Barcellona è dato per sicuro il viaggio che una delegazione del club catalano ha in agenda la prossima settimana, destinazione Torino, sede della Juventus. Il candidato presidente Laporta ha detto: "Pogba è il giocatore che più di tutti si adatta allo stile del Barcellona. Ne parlerò con Luis Enrique". Sull'esito del viaggio, la stampa sganola non si sbolancia.

E' L'ARSENAL LA SQUADRA SU VIDALE' l'Arsenal ad essersi mossa concretamente per Arturo Vidal. Lo scrive il Daily Star, secondo cui i Gunners avrebbero messo sul piatto 21 milioni di sterline, offerta che con ogni probabilità sarà considerata troppo bassa dalla Juve

POGBA, CI SONO ANCHE REAL E CITYC'è anche il Real Madrid su Paul Pogba. I Merengues sarebbero pronti a offrire alla Juventus 50 milioni di euro più Isco e la rinuncia al diritto di ricompera per Morata. Ma dall'Inghilterra parlano di un accordo tra il francese e il Manchester City.

MEGA OFFERTA REAL PER BONUCCIMega offerta in arrivo per la Juve. Secondo Ad, il Real Madrid, che venderà Sergio Ramos, sarebbe pronto a offrire 30 milioni per Leonardo Bonucci. L'alternativa sarebbe Nicolas Otamendi del Valencia.

MARCA: VIDAL GIA' VENDUTOBomba di mercato dalla Spagna: secondo Marca la Juventus avrebbe già venduto Vidal ad un top club non precisato (Arsenal o Real sono sulle sue tracce) e ufficializzerà l'operazione subito dopo la Copa America.

TENTATIVO PER JOSE' MAURILa Juventus insiste per José Mauri, il centrocampista che si è svincolato dal Parma. Sul giocatore, però, al momento rimane in vantaggio il Milan.

LAPORTA STUZZICA POGBAJoan Laporta, candidato alle presidenziali del Barcellona, insiste per Pogba: "Vuole venire da noi". Ma Mino Raiola, l'agente del centrocampista francese, ha ancora una volta smentito di avere raggiunto un accordo con il club catalano. E' una guerra per la poltrona più importante del Barça perché anche Josep Maria Bartomeu è in trattativa con la Juventus per avere Pogba, giocatore ambito dai maggiori club europei.

MARCHISIO SALUTA TEVEZ: GRAZIE CAMPIONEClaudio Marchisio ha voluto salutare l'amico Tevez attraverso twitter: "@carlitos3210 buona fortuna! Grazie per questi due anni fantastici. Abbiamo sofferto e gioito insieme! Un grande abbraccio campione"

L'AGENTE: "OSCAR RIMANE AL CHELSEA"Intervistato, in esclusiva da calciomercato.it, Kia Joorabchian, agente di Oscar, ha smentito seccamente un arrivo del trequartista brasiliano alla Juventus: "E' impossibile, non è vero niente. Oscar non lascerà il Chelsea".

TEVEZ PRESENTATO IL 7 LUGLIOCarlitos Tevez andrà al Boca Juniors, questo si sa. Ma non è ufficiale. Lo sarà a fra poco, quando Juve e Boca firmeranno l'accordo. Ma stando a quanto scrivono già in Argentina, l'affare non ha bisogno dell'ufficialità visto che hanno messo in cantiere la data della presentazione: martedì 7 luglio Tevez sarà nella sede del Boca per la presentazione. Mettiamo un cerchio rosso attorno a questa anticipazione e a questa data. In attesa di conferme.

SASSUOLO-JUVE, L'UFFICIALITA' PER BERARDI Ecco il comunicato ufficiale della Juventus a proposito dell'accordo col Sassuolo per Berardi: "La Juventus comunica di aver perfezionato l'accordo con la società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. per la risoluzione a favore di quest'ultima della partecipazione in essere (ex art. 102 bis N.O.I.F.) relativa al diritto alle prestazioni sportive del calciatore Domenico Berardi per un importo di € 10 milioni pagabili in 4 anni. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 7,3 milioni nell'esercizio 2014/2015.", si legge su Juventus.com. La sostanza si sapeva già da ieri, ora ci sono anche le cifre ufficiali a concludere la trattativa tra Juventus e Sassuolo per Berardi. I bianconeri che si riservano il diritto di "recompra" a partire dalla prossima estate per 18 milioni. Praticamente la stessa operazione fatta lo scorso anno e conclusa recentemente con Simone Zaza.