Il mercato della Juve live: Pogba al Barcellona dal 2016. Berardi al Sassuolo un'altra stagione

24 giugno 2015 Il mercato della Juve live: Pogba al Barcellona dal 2016. Berardi al Sassuolo unʼaltra stagione In Spagna sono sicuri: il francese sarà blaugrana. Lʼattaccante resta in Emilia

BERARDI BIANCONERO DAL 2016Non si è ancora giunti alla stretta di mano conclusiva perché restano da decidere le modalità (riscatto bianconero e prestito, o acquisto del Sassuolo con recompra per la Juve), ma la sostanza non cambia: Domenico Berardi resta in Emilia un'altra stagione, per poi approdare a Torino dall'anno prossimo. Questo è il risultato del vertice di mercato tra Marotta e gli agenti del giocatore, ma ci saranno aggiornamenti per mettere tutto nero su bianco entro domani, giorno di scadenza delle comproprietà.

INCONTRO IN CORSO PER BERARDIAppena iniziato il vertice di mercato tra Marotta e gli agenti di Domenico Berardi. L'obiettivo è definire il futuro dell'attaccante calabrese, che potrebbe restare al Sassuolo un'altra stagione per poi diventare bianconero nel 2016.

TEVEZ-BOCA, SIAMO AI DETTAGLIL'incontro tra il presidente del Boca Angelici e Marota è stato positivo. Mancano ormai solamente i dettagli per definire la trattativa che riporterà a casa Carlos Tevez. C'è anche una contropartita tecnica per i bianconeri: è il giovane Guido Vadalà, trequartista classe '97. La fumata bianca è attesa a breve.

IN SPAGNA SONO SICURI: POGBA AL BARCELLONAUn incontro tra Ariedo Braida e Beppe Marotta e un accordo raggiunto che, a sensazione, dovrebbe far felice tutti. Paul Pogba al Barcellona, certo, ma a partire dal 2016. Non da gennaio, quando i blaugrana potranno tornare a muoversi sul mercato. Ma da giugno, dopo un altro anno, quindi, in maglia bianconera. Si può fare. Anzi, per il Mundo Deportivo, si è già fatto. Non si parla di soldi, ma l'offerta non sarà inferiore agli 80 milioni fissati come prezzo minimo di vendita dalla Juve. Si parla, invece, di un altro dettaglio non irrilevante: Pogba sarà il crack del Barcellona sia con la rielezione di Bartomeu che con il ritorno in sella di Laporta. Per quanto riguarda l'ingaggio garantito al francesino, siamo sui 10 milioni che Raiola ha già chiesto a tutte le altre pretendenti, ultima in ordine di tempo il Chelsea.

RISCATTATO PEREYRARiscattato Pereyra dall'Udinese. Le cifre: 14 milioni, pagabile in tre anni, più 1,5 di bonus. Il fantasista ha firmato fino al 2019.

TEVEZ DICE ADDIOFumata bianca nella trattativa tra Juve e Boca Juniors per Carlos Tevez, sempre più vicino al ritorno in patria. Il presidente del club argentino, Angelici, è sbarcato in Italia e ha incontrato Beppe Marotta. Trovata l'intesa per il trasferimento dell'Apache in Argentina sulla base di 5 milioni. Ci sarà bisogno di un nuovo appuntamento per definire le modalità del pagamento, ma le richieste economiche della Juve sono state accontentate. Domani il summit decisivo.

CUADRADO, L'ULTIMA SUGGESTIONEL'ultima suggestione in casa Juve è quella di Cuadrado, ex giocatore della Fiorentina negli ultimi mesi al Chelsea. Il colombiano non si è mai ambientato a Londra alla corte di José Mourinho. Il suo agente, Alessandro Lucci (lo stesso di Bonucci), domani volerà in Inghilterra per capire a quali condizioni si potrà liberare Cuadrado. Potrebbe essere lui il campione che Allegri aveva preannunciato al momento dell'acquisto di Mandzukic: "Ora arriverà un'ala..."

BONUCCI, GIOVEDI' SI DISCUTERA' DEL RINNOVOGiovedì sarà il giorno di Leonardo Bonucci. La Juventus incontrerà l'agente del difensore, Alessandro Lucci, per parlare del rinnovo del contratto. L'accordo tra le parti non dovrebbe essere un problema.

BABA, IL CHELSEA E' IN VANTAGGIOC'è la concorrenza del Chelsea per Baba, il terzino dell'Augsburg che piace tanto ai bianconeri. Sul giocatore ci sarebbe stato anche l'interessamento della Roma.

BERARDI, INCONTRO CON IL SASSUOLOIn queste ore Beppe Marotta sta incontrando, a Milano, il Sassuolo per parlare del futuro di Domenico Berardi. Gli emiliani vorrebbero tenere il trequartista, protagonista con l'Under 21 agli Europei in Repubblica Ceca, per un'altra stagione.

PIRLO, I DETTAGLI DELL'ACCORDO CON NYIn attesa di sapere se effettivamente andrà negli States e, soprattutto, quando andrà, il New York Daily News ha pubblicato i dettagli di quello che dovrebbe essere lo stipendio a New York di Andrea Pirlo: al bresciano sarebbe garantito un ingaggio simile a quello di David Villa e Frank Lampard, attorno quindi ai 4,5-5 milioni di euro.