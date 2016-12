14 giugno 2015 Il mercato della Juve live: offerta pazzesca per Pogba Star Sport riporta una follia del City: pronti per il francese 155 milioni di sterline!

EVRA: "POGBA RESTI ALLA JUVENTUS"Dall'alto della sua esperienza e con un po' di sano patriottismo, Patrice Evra ha dato il suo consiglio a Pogba: "Il futuro di Pogba? Deve decidere lui, è giovane e deve prendere la giusta decisione in vista degli Europei del 2016 che si giocheranno in Francia. Restare alla Juventus non sarebbe una cattiva scelta. Per quanto lo consideri un fratello, però, non posso decidere io per lui".

BONUCCI TRATTA IL RINNOVO DEL CONTRATTOMarchisio e Bonucci. La Juve lavora sul fronte entrate ma anche su quello rinnovi. Così, dopo quello del centrocampista in dirittura di arrivo, ecco che sull'agenda di Marotta è entrata anche la questione prolungamento per difensore. Nonostante l'interesse di alcune big d'Europa, Bonucci non ha alcuna intenzione di lasciare i bainconeri, rinnovando così il contratto ora in scadenza nel giugno 2017.

MANDZUKIC O VAN PERSIE. MA HIGUAIN...Il dopo Tevez ha un nome su tutti. Come riferito da Claudio Raimondi é Mandzukic l'obiettivo numero uno dei bianconeri: sul croato però è forte la concorrenza di Wolfsburg e Zenit (oltrechè United) pronti a spingersi fino alla soglia dei 30 milioni. Seconda scelta è Van Persie, impossibili al momento le piste Cavani e Falcao. Difficile quella che porta a Higuain. Attenzione però, perchè con il Napoli che per espresse richiesta di Sarri vorrebbe portare in azzurro Rugani ecco che la Juve ha formulato la controprosta: parliamone ma inserendo nell'affare Higuain...

C'E' ANCHE L'ARSENAL SU RUGANILa stagione di Daniele Rugani a Empoli è ottima tanto da attirare l'attenzione di diversi club. La Juventus ha già detto di no alla richiesta di prestito di Genoa, Napoli e Sampdoria. Ma sul difensore c'è anche l'interesse dell'Arsenal che segue l'evolversi della situazione legata a Rugani.

LLORENTE, FUTURO INCERTOSi parla tanto di Carlos Tevez, ma in casa Juventus resta incerto anche il futuro di Fernando Llorente. L'attaccante piace tanto al Siviglia e nei giorni scorsi era uscita un'indiscrezione sui quotidiani iberici che scrivevano di un interessamento del Real Madrid. Ma il bianconero piace molto anche in Premier League e Beppe Marotta aspetta eventuali offerte per prendere una decisione sulla cessione.

FOLLIA CITY: 155 MLN DI STERLINE PER POGBAUn ciclone, fosse vero, che si abbatte sulla Juventus. Il City, scrive Star Sport, è pronto a offrire ai bianconeri la bellezza di 155 milioni di sterline per arrivare a Pogba. Al francese sarebbero stati promessi infatti 250 mila sterline a settimana. Inutile dire che, fosse vera l'offerta, la Juve non potrebbe permettersi di rispedirla al mittente come nulla fosse e lo varrebbe per Pogba. Nel dettaglio l'offerta sarebbe così ripartita: 114 milioni di euro ai bianconeri, 92 milioni in cinque anni al giocatore più cui ne andrebbero aggiunti 15 promessi al momento della firma.

BOCA: L'OFFERTA PER TEVEZTuttosport riporta le cifre dell'offerta presentata dal Boca Juniors a Carlos Tevez. Per l'Apache pronto un biennale a 5 milioni. Il numero uno degli argentini, Angelici, chiarisce: "Proviamoci: Carlos vuole tornare"

ANCHE LO ZENIT SU MANDZUKICNuova insidia per la Juve nella strada per Mario Mandzukic. L'attaccante croato dell'Atletico Madrid piace infatti anche allo Zenit San Pietroburgo che, come riporta la stampa spagnola,sarebbe pronto a offrire 27 milioni ai Colchoneros.

MORATA: "ALLA JUVE DEVO MOLTO"Un debito di riconoscenza. Ecco cosa lega Alvaro Morata alla Juve, ecco perché l'attaccante spagnolo vuole tornare a vincere coi bianconeri. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida della sua Spagna contro la Bielorussia, l'ex Real Madrid è stato chiaro sul suo futuro: "Credo che alla Juve io debba molto per aver scommesso su di me. Sono felice lì e ho il dovere di ridare tanto quanto ricevuto da questo club".

OGBONNA PIACE AL BOLOGNAC'è il Bologna nel futuro di Angelo Ogbonna. I rossoblù stanno trattando con la Juve per il difensore. Possibile un accordo sulla base del prestito.

L'ARSENAL NON MOLLA RUGANIContinua il pressing dell'Arsenal per Daniele Rugani, giovane centrale che la Juve non sembra intenzionata però a cedere. Secondo il britannico "Metro", per l'ex difensore dell'Empoli i Gunners avrebbero messo infatti sul piatto ben 18 milioni di euro. Cifra molto importante che garantirebbe alla Vecchia Signora una bella plusvalenza e potrebbe cambiare i piani di Marotta & Co..

NAINGGOLAN, SI INSERISCE LA JUVEE' ancora tutta in alto mare la situazione legata al cartellino di Nainggolan, la cui proprietà è divisa a metà tra Cagliari e Roma. Le due società non hanno ancora raggiunto un'intesa e il pericolo buste è dietro l'angolo, visto che ogni eventuale accordo dovrà essere raggiunto entro le 19 del prossimo 25 giugno. Nel frattempo prova a inserirsi la Juventus, che ha già parlato con i sardi ed è pronta a offrire un ricco contratto al centrocampista.

POSSIBILE ADDIO PER EVRAIn settimana previsto un incontro tra l'entourage di Patrice Evra e la dirigenza della Juve. Secondo Calciomercato.com l'esterno potrebbe dire addio ai bianconeri in caso di mancato accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2016.

LEALI, NON SOLO IL FROSINONENicola Leali è chiuso da Buffon, Storari e dal più che probabile arrivo di Neto. Così il portiere classe 1993 sta cercando una nuova sistemazione per continuare il suo percorso di crescita. Su di lui c'è il forte interesse del Frosinone, ma anche di altri tre club della Liga: Getafe, Eibar e Rayo Vallecano.

KHEDIRA: "STAVO PER FIRMARE CON LO SCHALKE"Sami Khedira era praticamente dello Schalke 04, poi... Il centrocampista tedesco ha rivelato a Il Corriere dello Sport un particolare interessante sul suo passaggio alla Juve: "Avevo avuto colloqui ottimi con lo Schalke, sia con Roberto Di Matteo, sia col ds Heldt. Pensavo seriamente di trasferirmi a Gelsenkirchen, ma poi la situazione nello Schalke purtroppo si è agitata parecchio e Di Matteo è stato esonerato: questo fatto per me è stato decisivo".

IN POLE PER MANDZUKICCon la partenza di Tevez, destinazione ancora da decidere, Mandzukic è in pole position per sostituirlo. La Juve ha contatti continui con l'Atletico Madrid, ma attenzione al Manchester United. Gli inglesi sono pronti a formulare un'offerta al rialzo.

DANILO EREDE DI POGBAPotrebbe essere Danilo l'erede di Paul Pogba. La Juve ha messo nel mirino il centrocampista brasiliano del Braga. Valore di mercato di 10 milioni di euro per il 19enne che è gestito da George Mendes, una garanzia in più sulle qualità del giocatore.

BRAIDA CHIAMA POGBA"Paul, ti dò un consiglio: vieni al Barcellona". Così Ariedo Braida è uscito allo scoperto e ha chiamato Pogba in Catalogna. Il ds dei blaugrana ha già sondato il terreno con l'amico Marotta prima della finale di Champions League: "Ne ho parlato con lui. E' un giocatore importante, che piace a me e al presidente Bartomeu. Raiola è una persona intelligente, sa lavorare bene". La Juventus è avvisata, il Barcellona vuole Pogba.

TEVEZ, IL BOCA NON SI ARRENDEIl Boca Juniors non si arrende e sfida Psg e Atletico Madrid per Carlos Tevez. Il presidente Angelici sarebbe pronto a volare in Cile, dove l'attaccante si trova con l'Argentina per la Coppa America. L'obiettivo è quello di convincere l'Apache a ritornare subito alla Bombonera.

TORNA DI MODA LAMELAErick Lamela torna di moda in casa Juve, come scrive Calciomercato.com. Nei giorni scorsi Paratici è stato a Londra e ha incontrato la dirigenza del Tottenham per Llorente. I bianconeri valutano lo spagnolo 15 milioni di euro, mentre gli Spurs ne offrono solo nove. Per questo i bianconeri hanno provato a inserire nella trattativa l'ex Roma valutato dagli inglesi 35 milioni.