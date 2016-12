Il mercato della Juve live: Jovetic è vicinissimo. Contatti con l'agente. Affare possibile

20 giugno 2015 Il mercato della Juve live: Jovetic è vicinissimo. Contatti con lʼagente. Affare possibile Coman adesso piace al Lille. Si punta anche su Donsah

OGBONNA, C'E' L'ASTON VILLAL'Aston Villa è fortemente interessata ad Angelo Ogbonna. Il club di Birmingham è pronto a offrire 10 milioni di euro. Beppe Marotta sta riflettendo e potrebbe anche decidere di cedere il giocatore.

IL MONACO FA SUL SERIO PER LLORENTECeduto Kondogbia all'Inter, ora il Monaco fa sul serio per Llorente. L'attaccante spagnolo è vicino all'addio e su di lui, oltre al club del principato, ci sono anche Siviglia, Wolfsburg e Borussia Monchenlagbach.

VRSALJKO O WIDMER PER LA FASCIALa Juventus ha bussato alla porta dell'Udinese per Silvan Widmer. I bianconeri hanno chiesto informazioni alla società friulana anche se la prima scelta resta Sime Vrsaljko del Sassuolo.

COMAN PIACE AL LILLESu Coman, il giovane talento della Juventus, adesso c'è anche il Lille. Prima c'era stato un sondaggio del Marsiglia, poi si era fatto avanti il Genoa. Per ultimo, c'era una possibilità che finisse in prestito al Sassuolo nell'affare Zaza-Berardi. Ecco che ora è spuntato il Lille: però, Coman preferirebbe rimanere in Italia.

JUVE: SI SEGUE ANCHE JOVETICE' dai tempi della Fioretina che la Juventus segue con interesse Jovetic. Contatti, scrive La Gazzetta dello Sport, con l'agente Fali Ramadani. Sarebbe già stato fissato un nuovo incontro (mercoledì o giovedì prossimi) proprio per mettere nero su bianco col ragazzo dal punto di vista contrattuale.

STORARI VERSO CAGLIARIMarco Storari è a un passo dal Cagliari, così scrive L'Unione Sarda. La società sarda, appena retrocessa in B, potrebbe ufficializzare il tutto con l'arrivo in bianconero di Neto dalla Fiorentina.

PASSI AVANTI PER DONSAHPotrebbe arriva molto presto l'annuncio di Godfred Donsah, 19enne centrocampista ghanese del Cagliari, alla Juventus. Per la Gazzetta dello Sport, siamo ai dettagli e i sardi vorrebbero strappare un prestito annuale del ragazzo. In concorrenza Atalanta e Sassuolo.

TEVEZ CHIAMA PIRLO AL BOCAIl Boca Juniors è atteso in Italia per trattare Carlos Tevez. I dirigenti argentini sono attesi domenica per trattare con la Juventus il ritorno in patria dell'attaccante. Si cercherà di trovare l'accordo per la risoluzione del contratto con la società torinese, ma Beppe Marotta vuole 5 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Inoltre, dall'Argentina sono sicuri: il numero 10 vuole Pirlo a Buenos Aires. Così dice l'emittente radiofonica Fox Latinoamerica. Il centrocampista è indeciso se lasciare l'Italia e trasferirsi a New York.

CONTATTI CON IL WERDER PER TELLONelle ultime ore ci sono stati dei contatti tra la Juventus e il Werder Brema per Andrés Tello, centrocampista colombiano di appena 18 anni. I bianconeri lo hanno preso per la loro Primavera, ma ora stanno trattando con il Werder Brema, interessato al giocatore. C'è stato un incontro a Milano per il prestito oneroso di 500mila euro.

MANDZUKIC: LUNEDI' VISITE MEDICHETutto è pronto per accogliere e annunciare Mandzukic. Per il bomber croato neo juventino sono in programma le visite mediche, lunedì 22 giugno alle 8, a Torino. Ed è ovvio che Mandzukic sarà a Torino già nella giornata di domenica. L'annuncio ufficiale del suo ingaggio è previsto nella tardo pomeriggio di lunedì, a Borsa chiusa.

COMAN, SASSUOLO IN POLEKingsley Coman in uscita. Il francese dopo il primo anno in bianconero sarà ceduto in prestito per farlo giocare con continuità. Con Mandzukic, Morata, Dybala e Zazza non c'è posto per lui nella nuova Juve. In pole il Sassuolo che vorrebbe inserirlo nell'affare Zaza-Berardi. Attenzione, però, anche a Genoa e Palermo.