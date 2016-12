21 giugno 2015 Il mercato della Juve live: il Psg offre 98 milioni per Pogba Lo scrive Marca. Intanto Llorente va verso il Liverpool. Altri contatti per Jovetic

MANDZUKIC ARRIVATO A TORINOMario Mandzukic è sbarcato a Torino e la Juve lo accoglie postando su twitter la sua foto e augurandogli il benvenuto

MARCA: DAL PSG 98 MILIONI PER POGBAContinuano a rimbalzare cifre mostruose attorno a Paul Pogba. Il quotidiano spagnolo Marca riporta un'offerta del Psg per il francese di ben 98 milioni, il tutto per battere la concorrenza del Barcellona

MANDZUKIC IN ARRIVO PER LE VISITEMario Mandzukic sta per sbarcare a Torino. Questione di ore e poi il nuovo attaccante della Juventus sarà in città dove nella mattinata di lunedì effettuerà le visite mediche di rito prima di firmare il nuovo contratto con il club di Agnelli.

STORARI E' DUBBIOSOStorari non ha ancora deciso se separarsi dalla Juventus. Dal Bologna al Verona, passando per Cagliari e Sampdoria le squadre interessate. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la decisione del portiere bianconero.

VILLA CHIAMA PIRLODavid Villa chiama Andrea Pirlo al New York City: "Sarebbe grandioso avere la fortuna di giocare con Pirlo, è un grande giocatore ed una star mondiale. Sarebbe bellissimo, ma è ancora presto per parlarne".

PIRLO E' GIA' NEW YORKIn attesa di sbarcare nella MLS, molto probabilmente a gennaio, Andrea Pirlo è già a New York per le vacanze. Il centrocampista della Juve si è goduto una partita di baseball degli Yankees.

ZAZA: VISITE MEDICHE A LUGLIOChe Simone Zaza sia ormai un giocatore della Juventus è noto da tempo. Le visite mediche di rito sono previste tra il 7 e il 9 luglio.

PIRLO, SI' AGLI USA MA NEL 2016Ancora mezza stagione per Pirlo alla Juventus e poi sarà Mls. Il fantasista rimarrà in bianconero fino al gennaio del 2016 per poi andare negli Usa dove lo aspetta una maglia del New York City.

JOVETIC, INCONTRO IN SETTIMANACi saranno altri contatti per Jovetic alla Juve. In settimana è fissato un incontro tra l'agente del giocatore e i bianconeri. Avrà la 10 di Tevez e Del Piero.

LLORENTE, IL LIVERPOOL INSISTEPare segnato il destino di Fernando Llorente. Secondo il Mirror, infatti, l'attaccante della Juventus è entrato nel mirino del Liverpool.

OGBONNA, C'E' L'ASTON VILLAL'Aston Villa è fortemente interessata ad Angelo Ogbonna. Il club di Birmingham è pronto a offrire 10 milioni di euro. Beppe Marotta sta riflettendo e potrebbe anche decidere di cedere il giocatore.

IL MONACO FA SUL SERIO PER LLORENTECeduto Kondogbia all'Inter, ora il Monaco fa sul serio per Llorente. L'attaccante spagnolo è vicino all'addio e su di lui, oltre al club del principato, ci sono anche Siviglia, Wolfsburg e Borussia Monchenlagbach.

VRSALJKO O WIDMER PER LA FASCIALa Juventus ha bussato alla porta dell'Udinese per Silvan Widmer. I bianconeri hanno chiesto informazioni alla società friulana anche se la prima scelta resta Sime Vrsaljko del Sassuolo.