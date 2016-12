27 giugno 2015 Il mercato della Juve live: il giorno di Jovetic. E Pogba Mercoledì a Torino ci sarà Braida (Pogba e Barcellona) e Ramadani, manager di Jovetic. Marotta punta Gerson

MARCA: REAL E PSG, BASTA CON POGBALa corsa per Paul Pobga segnala due, inattesi, ritiri: quello del Real Madrid e quello del Paris St Germain, convinti (crediamo) che sia inutile insistere dinanzi ai dinieghi della Juventus o forse costretti a rinunciare -anche in prospettiva- a causa del lavoro che sta facendo il Barcellona e di quello, più sottotraccia, del Manchester City. Questo sostiene Marca, dicendo che a questo punto la corsa per Pogba è limitata, appunto, a Barça e City.

MERCOLEDI', SUPERLAVORO PER MAROTTAIl giorno è mercoledì, 1 luglio. Data quasi solenne perché a Torino, nell'ufficio di Beppe Marotta, ci sarà un transito di dirigenti che apriranno nuovi orizzonti in casa Juve. Ci sarà Ariedo Braida (ds del Barcellona) che parlerà con l'amico Beppe di Paul Pogba: il Barca lo vuole, Marotta ribadirà che è incedibile (quest'anno), se poi si vogliono studiare intese per il luglio 2016, tuto è possibile. L'altro arrivo è quello di Fali Ramadani, il Raiola dell'est, procuratore di Stefan Jovetic sul quale la Juve, da due mesi, lavora. Jovetic potrebbe lasciare il City con la formula del prestito oneroso, piace ad Allegri, ha quelle doti di fantasia che il tecnico intende aggiungere al suo magnifico gruppo. Mercoledì è il giorno.

BENATIA NEL MIRINOCon il Real Madrid in pressing su Bonucci (pronti 30 milioni per il difensore), i bianconeri si guardano intorno: l'obiettivo numero uno è Mehdi Benatia, che però non si muoverà dal Bayern Monaco per meno di 20-25 milioni.

LLORENTE, C'E' IL LIVERPOOLPista inglese per Fernando Llorente. L'attaccante spagnolo è richiesto dal Liverpool che avrebbe già fatto una proposta ufficiale alla Juventus. Llorente ci pensa, ma a differenza di altre offerte, sembra allettato dalla proposta dei Reds.

BLITZ PER GERSONBeppe Marotta vuole bruciare la concorrenza del Barcellona. Così la Juventus ha presentato una nuova offerta per Gerson del Fluminense: si parla di 12 milioni di euro. I bianconeri vogliono recuperare terreno sui catalani.

UFFICIALE, TEVEZ AL BOCACarlitos Tevez è ufficialmente un nuovo giocatore del Boca Juniors. Lo ha annunciato con un tweet il club argentino nel cuore della notte italiana. "Tévez torna a casa, ora è realtà. E' ufficiale: Carlitos torna al Boca", il messaggio della società di Buenos Aires.

PEPE VERSO L'ADDIOSimone Pepe sta per dire addio alla Juventus. Il giocatore è in scadenza di contratto e non rinnoverà il legame con i bianconeri: "Svuotare il mio armadietto di Vinovo è stata una tristezza incredibile. Al di là dell'infortunio, alla Juve ho trascorso cinque anni fantastici in una società incredibile. Ho dato il cuore, l'anima e anche una gamba. Il popolo bianconero l'ha capito, infatti mi ha sempre osannato e riempito d'affetto. Con i tifosi manterrò un feeling incredibile. Calcisticamente ho tre case: Teramo, Udinese e Juve. Vorrei restare a giocare in Italia. Ritorno all'Udinese? Mi sto guardando intorno", ha dichiarato.

"PER TEVEZ SPESI ZERO EURO"Il ritorno al Boca Juniors di Carlos Tevez è ormai cosa fatta, manca solo l'annuncio ufficiale. Meno chiari, invece, sono i dettagli dell'operazione tra il club argentino e la Juventus. "I bianconeri hanno fatto il prezzo - ha dichiarato il presidente del Boca, Angelici -, ma noi non abbiamo speso nemmeno un euro. Siamo arrivati a quella cifra con le opzioni per alcuni giovani. Vadalà giocherà due anni in bianconero in prestito biennale".

BARCELLONA A TORINO PER POGBALa pressione spagnola su Paul Pogba non conosce soste. E da Barcellona è dato per sicuro il viaggio che una delegazione del club catalano ha in agenda la prossima settimana, destinazione Torino, sede della Juventus. Il candidato presidente Laporta ha detto: "Pogba è il giocatore che più di tutti si adatta allo stile del Barcellona. Ne parlerò con Luis Enrique". Sull'esito del viaggio, la stampa sganola non si sbolancia.

E' L'ARSENAL LA SQUADRA SU VIDALE' l'Arsenal ad essersi mossa concretamente per Arturo Vidal. Lo scrive il Daily Star, secondo cui i Gunners avrebbero messo sul piatto 21 milioni di sterline, offerta che con ogni probabilità sarà considerata troppo bassa dalla Juve

MEGA OFFERTA REAL PER BONUCCIMega offerta in arrivo per la Juve. Secondo Ad, il Real Madrid, che venderà Sergio Ramos, sarebbe pronto a offrire 30 milioni per Leonardo Bonucci. L'alternativa sarebbe Nicolas Otamendi del Valencia.

LAPORTA STUZZICA POGBAJoan Laporta, candidato alle presidenziali del Barcellona, insiste per Pogba: "Vuole venire da noi". Ma Mino Raiola, l'agente del centrocampista francese, ha ancora una volta smentito di avere raggiunto un accordo con il club catalano. E' una guerra per la poltrona più importante del Barça perché anche Josep Maria Bartomeu è in trattativa con la Juventus per avere Pogba, giocatore ambito dai maggiori club europei.

MARCHISIO SALUTA TEVEZ: GRAZIE CAMPIONEClaudio Marchisio ha voluto salutare l'amico Tevez attraverso twitter: "@carlitos3210 buona fortuna! Grazie per questi due anni fantastici. Abbiamo sofferto e gioito insieme! Un grande abbraccio campione"

