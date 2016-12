Il mercato della Juve live: Cuadrado difficile, l'agente chiude per Oscar

25 giugno 2015 Il mercato della Juve live: Cuadrado difficile, lʼagente chiude per Oscar Allegri vuole una soluzione in più per lʼattacco. Joorabchian: "Oscar non lascerà il Chelsea". Gli argentini: Tevez presentato il 7 luglio

MARCHISIO SALUTA TEVEZ: GRAZIE CAMPIONEClaudio Marchisio ha voluto salutare l'amico Tevez attraverso twitter: "@carlitos3210 buona fortuna! Grazie per questi due anni fantastici. Abbiamo sofferto e gioito insieme! Un grande abbraccio campione"

BERARDI, IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA JUVELa Juventus comunica di aver perfezionato l'accordo con la società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. per la risoluzione a favore di quest'ultima della partecipazione in essere (ex art. 102 bis N.O.I.F.) relativa al diritto alle prestazioni sportive del calciatore Domenico Berardi per un importo di € 10 milioni pagabili in 4 anni. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 7,3 milioni nell'esercizio 2014/2015.

L'AGENTE: "OSCAR RIMANE AL CHELSEA"Intervistato, in esclusiva da calciomercato.it, Kia Joorabchian, agente di Oscar, ha smentito seccamente un arrivo del trequartista brasiliano alla Juventus: "E' impossibile, non è vero niente. Oscar non lascerà il Chelsea".

TEVEZ PRESENTATO IL 7 LUGLIOCarlitos Tevez andrà al Boca Juniors, questo si sa. Ma non è ufficiale. Lo sarà a fra poco, quando Juve e Boca firmeranno l'accordo. Ma stando a quanto scrivono già in Argentina, l'affare non ha bisogno dell'ufficialità visto che hanno messo in cantiere la data della presentazione: martedì 7 luglio Tevez sarà nella sede del Boca per la presentazione. Mettiamo un cerchio rosso attorno a questa anticipazione e a questa data. In attesa di conferme.

SASSUOLO-JUVE, L'UFFICIALITA' PER BERARDI Ecco il comunicato ufficiale della Juventus a proposito dell'accordo col Sassuolo per Berardi: "La Juventus comunica di aver perfezionato l'accordo con la società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. per la risoluzione a favore di quest'ultima della partecipazione in essere (ex art. 102 bis N.O.I.F.) relativa al diritto alle prestazioni sportive del calciatore Domenico Berardi per un importo di € 10 milioni pagabili in 4 anni. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 7,3 milioni nell'esercizio 2014/2015.", si legge su Juventus.com. La sostanza si sapeva già da ieri, ora ci sono anche le cifre ufficiali a concludere la trattativa tra Juventus e Sassuolo per Berardi. I bianconeri che si riservano il diritto di "recompra" a partire dalla prossima estate per 18 milioni. Praticamente la stessa operazione fatta lo scorso anno e conclusa recentemente con Simone Zaza.

DE CEGLIE VERSO LA SVIZZERASecondo il sito infoticker.ch, lo Young Boys avrebbe sondato il terreno per Paolo De Ceglie. Il terzino bianconero quest'anno ha collezionato 13 presenze e 3 gol tra Parma e Juventus e ha un contratto in scadenza nel 2017.

MOURINHO: CUADRADO NON SI MUOVENonostante José Mourinho abbia ribadito che "Cuadrado non andrà da nessuna parte"M la Juve sta studiando una soluzione per portarlo a Torino. L'esterno, pagato oltre 30 milioni lo scorso gennaio dal Chelsea non ha avuto un buon impatto in Premier. Sul colombiano ci sono gli occhi anche dell'Inter, impegnata però anche monitorare la situazione Salah. Si Cuadrado, anche oggi Mourinho ha espresso il suo pensiero: "Cuadrado non è nella lista dei giocatori cedibili"

PIRLO, UN ANNO E MEZZO DI CONTRATTOAndrea Pirlo è ancora a New York, in vacanza, anche se secondo la Gazzetta dello Sport il centrocampista presto si sposterà a Ibiza. Nel frattempo negli States sono sicuri: venerdì il New York City annuncerà la firma del campione azzurro. Il contratto: un anno e mezzo a 5 milioni a stagione.

BERARDI BIANCONERO DAL 2016Non si è ancora giunti alla stretta di mano conclusiva perché restano da decidere le modalità (riscatto bianconero e prestito, o acquisto del Sassuolo con recompra per la Juve), ma la sostanza non cambia: Domenico Berardi resta in Emilia un'altra stagione, per poi approdare a Torino dall'anno prossimo. Questo è il risultato del vertice di mercato tra Marotta e gli agenti del giocatore, ma ci saranno aggiornamenti per mettere tutto nero su bianco entro domani, giorno di scadenza delle comproprietà.

PRESSING SU SAPONARA: CONTATTO CON L'EMPOLIE' assalto della Juve a Saponara. In giornata contatto dei dirigenti bianconeri con l'Empoli per il trequartista, che il club toscano valuta 14 milioni. Ce ne sarà un altro a breve, forse già martedì. La Juve sarebbe disposta a offrire 11-12 milioni ma lascerebbe il giocatore un altro anno in Toscana. Su Saponara c'è anche il forte interesse del Napoli.

TEVEZ-BOCA, SIAMO AI DETTAGLIL'incontro tra il presidente del Boca Angelici e Marota è stato positivo. Mancano ormai solamente i dettagli per definire la trattativa che riporterà a casa Carlos Tevez. C'è anche una contropartita tecnica per i bianconeri: è il giovane Guido Vadalà, trequartista classe '97. La fumata bianca è attesa a breve.