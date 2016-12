Il mercato della Juve live: C'è grande attesa per l'arrivo in Italia del Boca Juniors. Tratteranno il ritorno di Tevez

TEVEZ CHIAMA PIRLO AL BOCA

Il Boca Juniors è atteso in Italia per trattare Carlos Tevez. I dirigenti argentini sono attesi domenica per trattare con la Juventus il ritorno in patria dell'attaccante. Si cercherà di trovare l'accordo per la risoluzione del contratto con la società torinese, ma Beppe Marotta vuole 5 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Inoltre, dall'Argentina sono sicuri: il numero 10 vuole Pirlo a Buenos Aires. Così dice l'emittente radiofonica Fox Latinoamerica. Il centrocampista è indeciso se lasciare l'Italia e trasferirsi a New York.

CONTATTI CON IL WERDER PER TELLO

Nelle ultime ore ci sono stati dei contatti tra la Juventus e il Werder Brema per Andrés Tello, centrocampista colombiano di appena 18 anni. I bianconeri lo hanno preso per la loro Primavera, ma ora stanno trattando con il Werder Brema, interessato al giocatore. C'è stato un incontro a Milano per il prestito oneroso di 500mila euro.

MANDZUKIC: LUNEDI' VISITE MEDICHE

Tutto è pronto per accogliere e annunciare Mandzukic. Per il bomber croato neo juventino sono in programma le visite mediche, lunedì 22 giugno alle 8, a Torino. Ed è ovvio che Mandzukic sarà a Torino già nella giornata di domenica. L'annuncio ufficiale del suo ingaggio è previsto nella tardo pomeriggio di lunedì, a Borsa chiusa.

COMAN, SASSUOLO IN POLE

Kingsley Coman in uscita. Il francese dopo il primo anno in bianconero sarà ceduto in prestito per farlo giocare con continuità. Con Mandzukic, Morata, Dybala e Zazza non c'è posto per lui nella nuova Juve. In pole il Sassuolo che vorrebbe inserirlo nell'affare Zaza-Berardi. Attenzione, però, anche a Genoa e Palermo.

MARCHISIO, RINNOVO FINO AL 2019

Claudio Marchisio resterà alla Juve a vita. Il Principino sta per firmare il rinnovo del contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 2019. E' previsto per domani l'annuncio ufficiale del club.

MANDZUKIC E' DELLA JUVENTUS

E' fatta per Mario Mandzukic. L'attaccante dell'Atletico Madrid sarà il nuovo rinforzo per Allegri: trattativa chiusa sui 18 milioni di euro.

MANDZUKIC, MAROTTA A MADRID

E' Mario Mandzukic il prescelto per sostituire Carlos Tevez in attacco. La Juventus è pronta ad avviare una trattativa con l'Atletico Madrid e offrire 15 milioni di euro al club spagnolo. Tant'è che in queste ore si va facendo strada l'ipotesi che Beppe Marotta possa partire per Madrid domani, per un vertice (forse decisivo) coi dirigenti dell'Atletico. Altri rinforzi in attacco saranno Zaza e Berardi, ma quest'ultimo rimarrà in prestito al Sassuolo per un'altra stagione.

CAVANI IMPOSSIBILE. O NO?

La Juve va decisa su Mandzukic. E se Beppe Marotta porta a compimento il progetto nelle prossime ore (difficile) è chiaro che alternative di alto livello per l'attacco non faranno parte delle prossime mosse. Mandzukic rileva il posto lasciato da Tevez. Ma dentro al Juve, si sa, il pensiero è sempre per Cavani come ideale sostituto dell'Apache. E per questo, non sarebbe una sorpresa qualche altro giorno di attesa su Mandzukic per capire cosa accade al Psg, fra Ibra e quant'altro.

TEVEZ, IL TECNICO DEL BOCA E' PRUDENTE

C'è molta prudenza nelle parole di Rodolfo Arruabarrena, tecnico del Boca Juniors, sul ritorno a Buenos Aires di Carlos Tevez. "Finché non lo vedo con la maglia del Boca, non do niente per fatto". Gli agenti dell'attaccante argentino hanno comunicato alla Juve la volontà del giocatore di andare a giocare nel club dove è cresciuto. "Se verrà, sarò contento. E' un giocatore molto completo, per questo ha vinto quello che ha vinto". Ma Tevez non farà coppia con Osvaldo: "Dal punto di vista sportivo Pablo Daniel mi ha dato le risposte che mi aspettavo, ma c'è anche un aspetto extrasportivo, che riguarda la sua situazione personale e il lato economico. Vediamo se si trova un'intesa, stiamo parlando di tanti soldi".

IL REAL SU BONUCCI

Benitez ha fatto il nome di Bonucci e Perez pare disposto ad accontentarlo. Il difensore della Juve è finito così nel mirino del Real che presto incontrerà l'entourage del giocatore per testare la sua disponibilità a lasciare Torino. La valutazione si aggira addirittura intorno a 25 milioni.

ANCHE IL VERONA SU STORARI

C'è anche il Verona su Marco Storari. I gialloblù sono interessati al secondo portiere della Juventus e ora sfidano Bologna e Cagliari.

WITSEL AL CHELSEA LIBERA OSCAR

Insidia Chelsea per Witsel. Il blues di Mourinho hanno puntato il centrocampista dello Zenit. Però, secondo Tuttojuve.com, non tutti i mali vengono per nuocere. L'arrivo del belga a Londra libererebbe Oscar che tanto piace ad Allegri.

SIMEONE: "MANDZUKIC NON E' INCEDIBILE"

Diego Pablo Simeone apre alla cessione di Mandzukic: "Il club lavora sia in entrata che in uscita, siamo contenti di lui, con Griezmann ha formato un ottima coppia d'attacco. Gli incedibili sono Koke, Godin e pochi altri. Mi chiedono sempre di Mandzukic, ripeto che ha sostenuto bene l'attacco quando Griezmann non ha iniziato bene". L'allenatore dell'Atletico Madrid, intervistato da Radio Marca, ha lanciato un messaggio importante alla Juve.

HIGUAIN, DE LAURENTIIS NON MOLLA

La Juventus molla la pista Higuain. E a mettere la parola fine sulla questione ci ha pensato Marotta. ""Higuain? E' un profilo troppo importante", ha detto a Tuttosport, riferendosi al costo dell'operazione. Per mettere le mani sul Pipita, infatti, servono 88 milioni. De Laurentiis non vuol far sconti e non molla Higuian.

CAGLIARI SU STORARI

Il Cagliari vuole Marco Storari dalla Juventus. Il portiere bianconero potrebbe lasciare Vinovo e trasferirsi così in Sardegna.

ZAZA ORA, BERARDI IL PROSSIMO ANNO

Continua la trattativa tra Juventus e Sassulo per Simone Zaza e Domenica Berardi. I bianconeri hanno offerto agli emiliani 25 milioni di euro per entrambi gli attaccanti più il prestito di Coman. Ma l'accordo prevede che Zaza sbarchi subito a Vinovo, mentre Berardi la prossima stagione. Sul giovane attaccante calabrese, Massimiliano Allegri ha le idee chiare: lo vede come trequartista.