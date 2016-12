15 giugno 2015 Il mercato della Juve live: anche il Real su Pogba. Mandzukic più di Higuain Lo ha detto Zidane a unʼemittente francese. Oscar e Montoya, la situazione

MAROTTA TRATTA LLORENTE COL MONACOC'è già stato l'incontro tra Juve e Monaco. Secondo le ultime indiscrezioni, Marotta e Paratici avrebbero parlato con i dirigenti monegaschi di Fernando Llorente. La squadra del Principato sogna il bomber spagnolo.

LA PREMIER CHIAMA MORATAMentre Allegri blinda Morata, ribadendone valore e prospettive, dall'Inghilterra arrivano voci sempre più insistenti di un vero assalto all'attaccante spagnolo della Juventus. Nel dettaglio, stando al Daily Star, Arsenal, Liverpool e Manchester United sarebbero pronti a fare follie per Alavaro e a mettere sul piatto fino a 80 milioni di euro per accontentare la Vecchia Signora e il Real Madrid, che ha ancora il diritto di recumpra sulla punta.

BARCELLONA, BENEDITO: "POGBA HA CHIESTO 12 MILIONI DI EURO"Augusti Benedito sfida Bartomeu e si gioca il jolly Paul Pogba. Il candidato alla presidenza del Barcellona ha rivelato a 8TV: "Ho già parlato con Andrea Agnelli e con il giocatore. La Juve vuole 80 milioni di euro, mentre il francese ha chiesto un ingaggio da 12 milioni di euro". Le elezioni in casa blaugrana si terranno il prossimo 18 luglio.

INCONTRO JUVE-MONACONelle prossime ore è previsto un incontro tra Juve e Monaco per parlare di mercato. I bianconeri sono interessati a Fabinho, ma potrebbe fare anche un nuovo tentativo per Kondogbia, vicino al Milan. Marotta e Paratici sono pronti a partire alla volta di Montecarlo.

PIACE FABINHOLa Juventus sta cercando un rinforzo per la fascia destra: corsa a due tra Montoya in partenza dal Barcellona e Fabinho del Monaco.

ROMULO, ADDIO JUVERomul non sarà riscattato dalla Juventus. Il laterale destro italia-brasiliano rientra così all'Hellas Verona dove ha un contratto fino al 2017. Ora i gialloblù lo venderanno per fare cassa: il Marsiglia è interessato.

ANGELICI IN CILE INCONTRA TEVEZIl presidente del Boca Junior, Daniel Angelici, è arrivato in Cile dove si sta disputando la Coppa America e nelle prossime ore è atteso nel ritiro della Nazionale argentina per parlare con Carlitos Tevez e il suo procuratore. Angelici vuole riportare l'Apache al Boca, non è il solo club che lo vuole, ma è (sarebbe) il club prediletto dall'attaccante juventino.

ZIDANE: "ANCHE IL REAL SU POGBA""Molti club sono interessati a lui e, tra questi, anche il Real Madrid - ha ammesso Zinedine Zidane in un'intervista all'emittente francese Rtl -. È inevitabile che i giocatori di talento interessino a tutti i grandi club. Per la sua crescita, comunque, è importante che abbia intorno un ambiente sano. Penso che Pogba sia un giocatore fantastico. Quello che mi piace di più è che sa fare tutto. È un giocatore completo, che sa anche segnare, perché non disdegna di spingersi in avanti. In termini di qualità calcistica, è straordinario".

PER MONTOYA E' SCONTRO CON L'INTERMartin Montoya, esterno destro del Barcellona, nel mirino della Juve. L'entourage del giocatore non avrebbe gradito il rinnovo di Dani Alves e l'acquisto di Aleix Vidal dal Siviglia e starebbe spingendo per un suo trasferimento. Dopo i contatti con l'Inter sembra così profilarsi un derby italiano di mercato. Fra l'altro, il ds Braida ha dichiarato che il futuro di Montoya sarà lontano dal Barcellona.

ALLEGRI VOTA OSCARIntervistato da La Gazzetta dello Sport, Max Allegri parla del mercato della Juve e non si nasconde: vuole un trequartista, un uomo dai piedi buoni e il nome è quello di Oscar, brasiliano del Chelsea. Lui più di Witsel e di chiunque altro. E su Oscar c'è da registrare una apertura del Chelsea, disposto a cedere il brasiliano per 30 milioni. Davanti invece il tecnico bianconero è più possibilista: di certo Mandzukic, obiettivo dichiarato, sarebbe perfetto per il dopo Tevez.

EVRA: "POGBA RESTI ALLA JUVENTUS"Dall'alto della sua esperienza e con un po' di sano patriottismo, Patrice Evra ha dato il suo consiglio a Pogba: "Il futuro di Pogba? Deve decidere lui, è giovane e deve prendere la giusta decisione in vista degli Europei del 2016 che si giocheranno in Francia. Restare alla Juventus non sarebbe una cattiva scelta. Per quanto lo consideri un fratello, però, non posso decidere io per lui".

BONUCCI TRATTA IL RINNOVO DEL CONTRATTOMarchisio e Bonucci. La Juve lavora sul fronte entrate ma anche su quello rinnovi. Così, dopo quello del centrocampista in dirittura di arrivo, ecco che sull'agenda di Marotta è entrata anche la questione prolungamento per difensore. Nonostante l'interesse di alcune big d'Europa, Bonucci non ha alcuna intenzione di lasciare i bainconeri, rinnovando così il contratto ora in scadenza nel giugno 2017.

MANDZUKIC O VAN PERSIE. MA HIGUAIN...Il dopo Tevez ha un nome su tutti. Come riferito da Claudio Raimondi é Mandzukic l'obiettivo numero uno dei bianconeri: sul croato però è forte la concorrenza di Wolfsburg e Zenit (oltrechè United) pronti a spingersi fino alla soglia dei 30 milioni. Seconda scelta è Van Persie, impossibili al momento le piste Cavani e Falcao. Difficile quella che porta a Higuain. Attenzione però, perchè con il Napoli che per espresse richiesta di Sarri vorrebbe portare in azzurro Rugani ecco che la Juve ha formulato la controprosta: parliamone ma inserendo nell'affare Higuain...

C'E' ANCHE L'ARSENAL SU RUGANILa stagione di Daniele Rugani a Empoli è ottima tanto da attirare l'attenzione di diversi club. La Juventus ha già detto di no alla richiesta di prestito di Genoa, Napoli e Sampdoria. Ma sul difensore c'è anche l'interesse dell'Arsenal che segue l'evolversi della situazione legata a Rugani.

LLORENTE, FUTURO INCERTOSi parla tanto di Carlos Tevez, ma in casa Juventus resta incerto anche il futuro di Fernando Llorente. L'attaccante piace tanto al Siviglia e nei giorni scorsi era uscita un'indiscrezione sui quotidiani iberici che scrivevano di un interessamento del Real Madrid. Ma il bianconero piace molto anche in Premier League e Beppe Marotta aspetta eventuali offerte per prendere una decisione sulla cessione.

FOLLIA CITY: 155 MLN DI STERLINE PER POGBAUn ciclone, fosse vero, che si abbatte sulla Juventus. Il City, scrive Star Sport, è pronto a offrire ai bianconeri la bellezza di 155 milioni di sterline per arrivare a Pogba. Al francese sarebbero stati promessi infatti 250 mila sterline a settimana. Inutile dire che, fosse vera l'offerta, la Juve non potrebbe permettersi di rispedirla al mittente come nulla fosse e lo varrebbe per Pogba. Nel dettaglio l'offerta sarebbe così ripartita: 114 milioni di euro ai bianconeri, 92 milioni in cinque anni al giocatore più cui ne andrebbero aggiunti 15 promessi al momento della firma.

BOCA: L'OFFERTA PER TEVEZTuttosport riporta le cifre dell'offerta presentata dal Boca Juniors a Carlos Tevez. Per l'Apache pronto un biennale a 5 milioni. Il numero uno degli argentini, Angelici, chiarisce: "Proviamoci: Carlos vuole tornare"

ANCHE LO ZENIT SU MANDZUKICNuova insidia per la Juve nella strada per Mario Mandzukic. L'attaccante croato dell'Atletico Madrid piace infatti anche allo Zenit San Pietroburgo che, come riporta la stampa spagnola,sarebbe pronto a offrire 27 milioni ai Colchoneros.

MORATA: "ALLA JUVE DEVO MOLTO"Un debito di riconoscenza. Ecco cosa lega Alvaro Morata alla Juve, ecco perché l'attaccante spagnolo vuole tornare a vincere coi bianconeri. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida della sua Spagna contro la Bielorussia, l'ex Real Madrid è stato chiaro sul suo futuro: "Credo che alla Juve io debba molto per aver scommesso su di me. Sono felice lì e ho il dovere di ridare tanto quanto ricevuto da questo club".