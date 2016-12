15 giugno 2015 Il mercato del Napoli live: Valdifiori, tutto rinviato Piacciono anche Widmer, Bruno Peres e Maksimovic, Uvini in partenza

VALDIFIORI, TUTTO RINVIATO A MERCOLEDI'Slitta a mercoledì il sì di Valdifiori al Napoli. Nel frattempo, stando a Napolipress, il presidente De Laurentiis incontrerà il numero uno dell'Empoli Corsi per discutere non solo del regista, ma anche di Hysay e Tonelli. Per il cartellino di Valdifiori si parla di 6,5 milioni di euro.

ANCHE WIDMER NEL MIRINO DI ADLNel mirino del Napoli non c'è soltanto Allan per il centrocampo. Il club azzurro avrebbe puntato infatti anche un altro giocatore dell'Udinese: Widmer. Il costo del cartellino dello svizzero si aggira intorno ai 7-8 milioni. Stando a Tuttonapoli.net, il laterale sarebbe anche un vecchio pallino di AdL.

NON SOLO DARMIAN: BRUNO PERES E MAKSIMOVIC Non solo Darmian interessa agli azzurri. Il Napoli, infatti, segue anche Bruno Peres e Maksimovic. Nella complessa operazione potrebbero essere inseriti Zapata, Jorginho e il riscatto di El Kaddouri.

JORGINHO PIACE AL TORINO Il Torino sta puntando Jorginho per il suo centrocampo. L'azzurro è uno dei tre candidati alla maglia granata insieme al cagliaritano Ekdal e a Kurtic del Sassuolo.

UVINI VERSO LO SPORTING LISBONAA Napoli si lavora anche sui giocatori in uscita. E il primo della lista dovrebbe essere Uvini, ormai molto vicino allo Sporting Lisbona. Sulle sue tracce c'è anche il Vitesse, ma stando a TMW, il futuro del difensore brasiliano sarà in Portogallo.

SI INSISTE PER ALLAN C'è anche il Napoli su Allan. Il giocatore dell'Udinese piace a tante squadre, ma il club di de Laurentiis è in pressing. Per il centrocampista i friulani chiedono 15 milioni di euro. Si cercherà di dividere il pagamento in due tranche.

HIGUAIN E CALLEJON VERSO LA SPAGNAHiguain e Callejon potrebbero tornare in Spagna. Su di loro prosegue l'interesse dell'Atletico Madrid.

ATTESO IL SI' DI VALDIFIORI E' atteso per la giornata di oggi il sì di Mirko Valdifiori per vestire la maglia del Napoli. Il club azzurro incontrerà la dirigenza dell'Empoli per definire l'affare.

GIARETTA, DS UDINESE: "MAI DETTO CHE ALLAN VUOLE L'INTER"Allan all'Inter? Allan che preferisce i nerazzurri al Napoli? Parole, o meglio contetti, attribuiti al ds dell'Udinese Giaretta che però non ci sta e precisa: "Mai detto che Allan vuole l'Inter. Il suo futuro? E' ancora nostro ora come ora".

CONTINUA L'INTERESSE PER IMMOBILEContinua l'interesse del Napoli per Ciro Immobile. L'attaccante dirà addio al Borussia Dortmund dopo soltanto una stagione e Aurelio De Laurentiis vuole regalarlo a Maurizio Sarri. Il suo arrivo è legato alla cessione di Zapata, non di Higuain.

PIACE MIRANDA, MA C'E' L'INTERE' il momento di rinforzare la difesa. A Sarri piace miranda dell'Atletico Madrid. Sul difensore centrale c'è anche l'Inter. Ma, come riporta Il Corriere dello Sport, il giocatore piace molto e con Callejon che piace ai colchoneros potrebbe essere tutto più facile.

SFIDA AL BAYERN PER DARMIANProntissima la sfida di di AdL e soci al Bayern Monaco ai quali il club azzurro vuole soffiare Matteo Darmian del Torino. Cairo è in contatto con i bavaresi e chiede 20 milioni di euro. Per convincere tutti sul piatto anche diverse contropartite tecniche, come Duvan Zapatam Jorginho ed El Kaddouri.

ALBIOL TORNA IN SPAGNAFinito il ciclo di Raúl Albiol al Napoli. Voluto esplicitamente da Benitez, è pronto a far rientro in patria. Da decidere anche il futuro di Callejon e Higuain.

HYSAJ: OFFERTA DI 3,5 MILIONIAurelio De Laurentiis ha chiara la cifra per portare Hysaj in azzurro: non più di 3,5 milioni di euro, scrive Il Mattino. L'Empoli ne chiede 5. Ci sono i margini per trattare senza problemi di sorta.

REINA FIRMA LA PROSSIMA SETTIMANAManca solo l'annuncio ufficiale ma Pepe Reina tornerà a difendere la porta del Napoli. La prossima settimana sarà quella del comunicato.

AGENTE GARGANO: "MONTERREY POSSIBILITA' REALE"Walter Gargano, legato al Napoli da un altro anno di contratto, potrebbe lasciare l'Italia per il Messico: "A breve prenderemo una decisione, lui si sente ancora calciatore del Napoli ma parlerò in settimana con il presidente e probabilmente entro il prossimo weekend avremo notizie più concrete" ha dichiarato il suo agente Pablo Boselli. "Monterrey? La possibilità è reale, Walter sarebbe felice di approdare nel club ma dobbiamo prima risolvere la sua situazione col Napoli visto che ha ancora un anno di contratto".

SARRI E' A CASTELVOLTURNOMaurizio Sarri è arrivato a Castelvolturno. Il nuovo tecnico del Napoli al centro sportivo per cominciare a conoscere l'ambiente azzurro. A breve dovrebbero esserci novità anche per quanto riguarda lo staff tecnico. Intanto emergono particolari sul primo contatto tra l'allenatore e De Laurentiis. "E' successo ad Amalfi, il giorno successivo alla chiusura dell'evento Football Leader. E' andata esattamente come riportato dai media: l'incontro è avvenuto all'ultimo piano dell'Hotel Vesuvio. Al Presidente è piaciuto il suo spessore umano, oltre che il grande lavoro fatto ad Empoli e tutto quello che ha dimostrato. Maurizio è un gentiluomo e a De Laurentiis è piaciuto proprio per questo aspetto. Una mosca bianca nel panorama della Serie A e del calcio in generale", ha detto l'agente, l'avvocato Marco Titi a Napoliqube.it.

VALDIFIORI: "FELICE PER L'INTERESSE DEL NAPOLI"Mirko Valdifiori è sempre nel mirino del Napoli. "Essere accostato a un club così è per me un motivo di orgoglio. Non ho parlato di questo con il mio procuratore perché prima dovrebbero mettersi d'accordo le due società. Un centrocampo con me, Allan e Hamsik? Sarebbe bello". Al Napoli Valdifiori ritroverebbe Maurizio Sarri, suo allenatore all'Empoli: "Quando Sarri è arrivato in Toscana veniva dalla serie C, era poco conosciuto ma ha conquistato l'affetto e la stima del pubblico e della società sul campo. Sono stati tre anni bellissimi, la vittoria del campionato ci ha permesso di arrivare in serie A e quest'anno abbiamo raggiunto la salvezza, obiettivo in cui pochi credevano. Dopo anni di gavetta Maurizio merita una piazza importante come Napoli. Portare l'Empoli alla salvezza con una squadra che tutti davano per retrocessa è stato come vincere un trofeo come la Champions League".

L'AGENTE DI SARRI: "E' FELICE DI ESSERE AL NAPOLI""Maurizio Sarri è felicissimo di sedersi sulla panchina del Napoli", sono le parole a Radio Kiss Kiss di Alessandro Pellegrini, procuratore dell'ex tecnico dell'Empoli. "Non credeva ancora di aver firmato il contratto con la società di Aurelio De Laurentiis. Con l'Empoli l'obiettivo raggiunto è stato straordinario. Il Napoli ha scelto Sarri perché è un allenatore che sa valorizzare i giovani e propone un bel calcio".