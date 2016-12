13 giugno 2015 Il mercato del Napoli live: Valdifiori, incontro lunedì. Gargano verso il Monterrey Il centrocampista dellʼEmpoli: "Le due società devono trovare un accordo"

AGENTE GARGANO: "MONTERREY POSSIBILITA' REALE"Walter Gargano, legato al Napoli da un altro anno di contratto, potrebbe lasciare l'Italia per il Messico: "A breve prenderemo una decisione, lui si sente ancora calciatore del Napoli ma parlerò in settimana con il presidente e probabilmente entro il prossimo weekend avremo notizie più concrete" ha dichiarato il suo agente Pablo Boselli. "Monterrey? La possibilità è reale, Walter sarebbe felice di approdare nel club ma dobbiamo prima risolvere la sua situazione col Napoli visto che ha ancora un anno di contratto".

VALDIFIORI-NAPOLI, VERTICE LUNEDI'"Lunedì dovrebbe esserci questo incontro tra i presidenti. Io attendo, devono trovare prima l'accordo tra le società e poi entreremo in scena io ed il mio procuratore. Sono onorato di essere accostato al Napoli, c'è da essere fieri". Mirko Valdifiori che ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ho raggiunto la serie A e a dimostrato la mia qualità insieme a mister Sarri. E' stata un'annata importante, la nazionale è stata la ciliegina sulla torta, è sono stato molto contento. Sarri? "Si cura molto i dettagli di ogni partita, anche perché con la qualità dell'Empoli se non si faceva così saremmo retrocessi".

VALDIFIORI TORNA VICINOCome prevedibile, l'approdo di Sarri a Napoli ha riavvicinato moltissimo Valdifiori ai partenopei. Tutte le indicazioni portano a un approdo del giocatore sotto il Vesuvio. Per lui sarebbe pronto un triennale da 800mila euro. Lunedì il Napoli dovrebbe incontrare l'Empoli e chiudere l'affare. Agli azzurri piace, come noto, anche Hysaj.

SARRI E' A CASTELVOLTURNOMaurizio Sarri è arrivato a Castelvolturno. Il nuovo tecnico del Napoli al centro sportivo per cominciare a conoscere l'ambiente azzurro. A breve dovrebbero esserci novità anche per quanto riguarda lo staff tecnico. Intanto emergono particolari sul primo contatto tra l'allenatore e De Laurentiis. "E' successo ad Amalfi, il giorno successivo alla chiusura dell'evento Football Leader. E' andata esattamente come riportato dai media: l'incontro è avvenuto all'ultimo piano dell'Hotel Vesuvio. Al Presidente è piaciuto il suo spessore umano, oltre che il grande lavoro fatto ad Empoli e tutto quello che ha dimostrato. Maurizio è un gentiluomo e a De Laurentiis è piaciuto proprio per questo aspetto. Una mosca bianca nel panorama della Serie A e del calcio in generale", ha detto l'agente, l'avvocato Marco Titi a Napoliqube.it.

VALDIFIORI: "FELICE PER L'INTERESSE DEL NAPOLI"Mirko Valdifiori è sempre nel mirino del Napoli. "Essere accostato a un club così è per me un motivo di orgoglio. Non ho parlato di questo con il mio procuratore perché prima dovrebbero mettersi d'accordo le due società. Un centrocampo con me, Allan e Hamsik? Sarebbe bello". Al Napoli Valdifiori ritroverebbe Maurizio Sarri, suo allenatore all'Empoli: "Quando Sarri è arrivato in Toscana veniva dalla serie C, era poco conosciuto ma ha conquistato l'affetto e la stima del pubblico e della società sul campo. Sono stati tre anni bellissimi, la vittoria del campionato ci ha permesso di arrivare in serie A e quest'anno abbiamo raggiunto la salvezza, obiettivo in cui pochi credevano. Dopo anni di gavetta Maurizio merita una piazza importante come Napoli. Portare l'Empoli alla salvezza con una squadra che tutti davano per retrocessa è stato come vincere un trofeo come la Champions League".

L'AGENTE DI SARRI: "E' FELICE DI ESSERE AL NAPOLI""Maurizio Sarri è felicissimo di sedersi sulla panchina del Napoli", sono le parole a Radio Kiss Kiss di Alessandro Pellegrini, procuratore dell'ex tecnico dell'Empoli. "Non credeva ancora di aver firmato il contratto con la società di Aurelio De Laurentiis. Con l'Empoli l'obiettivo raggiunto è stato straordinario. Il Napoli ha scelto Sarri perché è un allenatore che sa valorizzare i giovani e propone un bel calcio".

REINA, TRA POCHI GIORNI L'ANNUNCIODefinita la questione allenatore, a Napoli tiene banco il discorso sul portiere per la prossima stagione. "Il Mattino" fa il punto sulla situazione, puntando tutto sul ritorno di Reina. "La stretta di mano col presidente ha chiuso la trattativa: annuncio tra pochi giorni - scrive il quotidiano -. Contratto per tre anni da 2.5 milioni a stagione".

TRE CLUB DI PREMIER SU HIGUAINSi preannuncia una sessione di mercato molto calda per Higuain. Dopo l'addio a Benitez, l'attaccante del Napoli potrebbe infatti lasciare la Serie A. Destinazione Premier League. Secondo "Il Mattino", sulle sue tracce ci sono infatti tre club inglesi: Manchester United, Arsenal e Chelsea.

IMMOBILE, FISSATO IL PREZZOIl Borussia Dortmund ha fissato il prezzo per Immobile. Secondo Sky Sport, il club tedesco ha infatti messo sul mercato l'attaccante azzurro. Per la punta, che prima dovrà discutere con il nuovo allenatore del suo futuro, servono 15 milioni cash o 13 più bonus e il Napoli resta alla finestra in attesa di capire le sorti di Higuain.

CALLEJON VUOLE SOLO L'ATLETICODalle pagine di Tuttosport arrivano nuove conferme sulla volontà di Callejon di cambiare aria. Secondo il quotidiano, l'attaccante spagnolo avrebbe infatti deciso di tornare in Patria, più precisamente all'Atletico Madrid. Per il suo cartellino il club iberico offre al Napoli circa venti milioni di euro.

RUGANI, LA JUVE DICE NO AL PRESTITODopo Genoa e Sampdoria anche il Napoli ha chiesto Daniele Rugani in prestito, ma il club bianconeri ha detto di no. Il difensore, nell'ultima stagione all'Empoli, al momento non si muoverà da Vinovo. Su di lui una decisione sarà presa negli ultimi giorni di mercato.

GHOULAM NEL MIRINO DEL REAL MADRIDAnche Faouzi Ghoulam entra in orbita Real Madrid. Rafa Benitez lo ha messo nel mirino. E il giocatore dopo la partita di sabato contro le Seychelles volerà a Madrid. Possibile un incontro con il suo ex allenatore: i due potrebbero ritrovarsi così anche nella prossima stagione.

SARRI E' IL NUOVO ALLENATOREMaurizio Sarri è il nuovo allenatore del Napoli. Lo ha comunicato il club partenopeo attraverso il profilo twitter: "La SSCNapoli comunica che l'incarico di allenatore della prima squadra per la prossima stagione 2015/2016 sarà affidato a Maurizio Sarri". Il contratto sarà di un anno con opzione sul secondo.

SABATO INCONTRO ADL-HIGUAINSecondo calciomercato.com, sabato ci sarà un incontro tra De Laurentiis e Nicolas Higuain, fratello procuratore di Gonzalo. Il Pipita vuole rassicurazioni sul progetto Napoli e acquisti di alto profilo per rimanere in azzurro. Senza un rafforzamento adeguato della squadra, chiederà di essere messo sul mercato. Nessun pregiudizio sul tecnico Sarri.

ADL, SI' A SARRI DOPO NO DI MONTELLAIl nostro Paolo Bargiggia rivela che Aurelio De Laurentiis ha fatto un tentativo per Vincenzo Montella. Il patron del Napoli ha rallentato la trattativa con Sarri, poi ripartita dopo il no dell'ex allenatore della Fiorentina.