Il mercato del Napoli live: Valdifiori felice: "Un sogno giocare con Hamsik e Higuain"

L'ATLETICO SU CALLEJONFresco sposo, José Maria Callejon potrebbe ricevere presto come regalo l'Atletico Madrid. Secondo il Mundo Deportivo, i Colchoneros vogliono riportare in Spagna l'esterno spagnolo e avrebbero messo sul piatto della bilancia 11 milioni di euro.

PEPE REINA ARRIVA MARTEDI'Dopo Valdifiori, tocca a Pepe Reina. Il portiere, dopo la delusione vissuta al Bayern Monaco, sarà a Napoli probabilmente martedì, per le visite mediche e la firma del contratto, triennale. Reina ha 33 anni. Il suo ritorno al Napoli dopo la prima esperienza nel 2013-14.

INLER VERSO LA FIORENTINAGokhan Inler è vicino all'addio al Napoli. Maurizio Sarri avrebbe confidato che lo svizzero non rientra nei suoi piani e la cessione del giocatore è ormai certa: lo svizzero potrebbe essere uno dei primi rinforzi della nuova Fiorentina di Paulo Sousa.

VALDIFIORI: "HIGUAIN E HAMSIK? UN SOGNO GIOCARE CON LORO"Ci sono le prime parole di Mirko Valdifiori da giocatore del Napoli. "È uno dei giorni più belli della mia carriera. Nessuno mi ha mai regalato nulla e mi sono conquistato un grande club come il Napoli scalando tutte le categorie. Sono fiero del mio passato e felice di arrivare in una piazza importante e in una città così calorosa. I tifosi mi hanno inondato di messaggi. Giocare con i campioni? Insigne e Gabbiadini ho avuto l'opportunità di incrociarli in Nazionale. Mi affascinano campioni come Hamsik e Higuain: che emozione poterci giocare insieme. Solo due anni fa ero in B e loro facevano la Champions. Scudetto? Sarebbe un sogno. Voglio fare bene a Napoli e raggiungere grandi obiettivi. E' giusto essere ambiziosi e cercare di lottare per traguardi importanti".

A GIORNI REINA FARA' LE VISITE MEDICHEIl Napoli non si ferma e dopo Valdifiori è pronto al secondo colpo. Si tratta del ritorno di Pepe Reina: il Bayern Monaco ha definito l'arrivo del portiere Ulreich e ha dato il via libera allo spagnolo. Il giocatore sarà a Napoli tra martedì e mercoledì per le visite mediche. Poi arriverà la firma.

MERTENS PUO' PARTIREIl Napoli potrebbe mettere sul mercato Dries Mertens. Lo stesso procuratore del giocatore Soren Lerby ha rilasciato dichiarazioni in merito: "Ci sono dei club importanti interessati a Dries. Dobbiamo parlare col Napoli per capire quale sia la scelta più giusta, ma sono cambiate tante cose in società". La palla passa al Napoli, che per l'ala belga chiede 12-13 milioni. Si sono fatte vive già Schalke 04, Wolfsburg, Borussia Dortmund, Tottenham e Liverpool.

VALDIFIORI, FIRMA A CASTEL VOLTURNOMirko Valdifiori è ufficialmente un giocatore del Napoli. Il centrocampista, intorno alle 11, è arrivato a Castel Volturno insieme al suo agente. Visite mediche di rito e all 14,30 la firma sul nuovo contratto col club partenopeo in compagnia del presidente Aurelio De Laurentiis. Che ha dato il benvenuto al neo-azzurro: "Sei il primo tassello di un nuovo Napoli".

REINA, E' PRONTO UN TRIENNALELa prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva per il ritorno di Reina. Per il portiere spagnolo, che non vede l'ora di tornare a Napoli, è pronto un contratto di tre anni.

SCOPPIA IL CASO INSIGNE"Lorenzo Insigne si sente trascurato dal Napoli", questo il concetto espresso dal manager del fantasista, Antonio Ottaiano, che ha aperto all'addio. "Stiamo attendendo da diverso tempo un incontro con la società. Non posso negare che è seguito da molti club italiani ed europei anche blasonati", parole di rottura che raccontano di un Lorenzhino molto dubbioso sul suo futuro che a questo punto potrebbe essere lontano da Napoli.

SI SEGUE ROMAGNOLISfumato Daniele Rugani, che al momento la Juventus non vuole andare in prestito, il Napoli vira su Alessio Romagnoli, difensore classe 1995 della Roma. Il giocatore è tornato in giallorosso dopo un anno di prestito alla Sampdoria. I partenopei hanno chiesto un appuntamento alla Roma. La trattativa non è semplice.

PIACE ANCHE VRSALJKOIl Napoli continua a seguire Hysaj, difensore dell'Empoli (ma i toscani vogliono 7 milioni di euro, troppi per i partenopei), e Darmian, terzino del Torino nel mirino del Bayern Monaco. Ma per la difesa c'è un nome nuovo: Sime Vrsaljko del Sassuolo, pagato nella scorsa stagione 7 milioni di euro. Si parte da 10 milioni.

IMMOBILE-DE LAURENTIIS, INCONTRO A GINEVRAIl Napoli si butta su Ciro Immobile e adesso fa sul serio. Il giocatore vuole lasciare il Borussia Dortmund e tornare in Italia perché vuole giocare con continuità e non perdere la Nazionale nell'anno degli Europei. L'attaccante ha già incontrato a Ginevra, in Svizzera, Aurelio De Laurentiis. Il suo cartellino vale 15 milioni di euro.

