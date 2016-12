29 giugno 2015 Il mercato del Napoli live: si complica per Saponara Il presidente dellʼEmpoli, Corsi, chiarisce: "Via solo per unʼofferta irrinunciabile"

SARRI TOGLIE JORGINHO DAL MERCATOSembrava destinato a entrare nella trattativa con il Torino per arrivare a Darmian, invece Jorginho resterà al Napoli. Questa, almeno, è la richiesta di Sarri alla sua dirigenza. Il tecnico degli azzurri considera infatti Jorginho l'uomo ideale per sostituire, all'occorrenza, Valdifiori e non vuole quindi perderlo.

L'EMPOLI FRENA PER SAPONARASi complica la rincorsa del Napoli a Riccardo Saponara. Il presidente dell'Empoli, Corsi, ha infatti chiarito, con una nota sul sito ufficiale del club toscano, che "il giocatore Riccardo Saponara è stato riscattato interamente dall´Empoli con il chiaro intento di farne un giocatore fondamentale per la prossima stagione. Quindi, fatta eccezione per offerte irrinunciabili, il calciatore farà parte della rosa per la prossima stagione".

BRITOS: NO DEL NAPOLI A PRIMA OFFERTA BESIKTASIl Napoli ha rifiutato la prima offerta del Besiktas per Britos. Il club turco aveva messo sul piatto 2,5 milioni di euro, giudicati pochi dagli azzurri che ne chiedono almeno 4. Attenzione all'inserimento del Watford.

PIACE DE MAIO, MA IL GENOA NON CI STAUn possibile rinforzo per la difesa azzurra potrebbe essere De Maio. Il Napoli sarebbe pronto all'assalto al difensore del Genoa, ma la trattativa è difficile perché i rossoblù non hanno intenzione di cedere il giocatore, fondamentale nella difesa di Gasperini. Se De Laurentiis vuole il giocatore, dovrà fare un'offerta sufficientemente alta.

VRSALJKO E' PIU' VICINO"Il Napoli è una squadra importante che può ambire ai primi tre posti. Sarri non è un azzardo, è un allenatore che ha le idee chiare e saprà trasmettere alla squadra. Vrsaljko? Ieri ho incontrato Giuntoli a Forte dei Marmi, ma non è una novità, ci sentiamo spesso e si è parlato di Vrsaljko, ma non di cifre. Napoli è una piazza che piace molto al ragazzo e penso che Cristiano sia uno dei giovani direttori sportivi più forti in circolazione. Il Napoli incontrerà il Sassuolo, non so se oggi, ma le società dovranno incontrarsi. Non esiste un giocatore che possa rifiutare Napoli, Vrsaljko ha un carattere forte ed è perfetto per piazze come quella, in cui è necessario avere forza e personalità", le parole di Beppe Riso, il procuratore del terzino del Sassuolo.

ANCHE IL SASSUOLO SU ZAPATAIl Sassuolo vuole Duvan Zapata per sostituire Zaza. Di Francesco cerca una punta e il colombiano del Napoli può essere un obiettivo.

BRITOS-BESIKTAS: INCONTRO VICINOBritos potrebbe trasferirsi al Besiktas. Lo ha confermato a Radio Crc l'intermediario Kemal Can Tekin: "Il Napoli vuole 4 milioni, il club turco ne offre 2. Nei prossimi giorni ipotizzo un incontro tra le società".

ZAPPACOSTA L'ALTERNATIVA A DARMIANIl Napoli ha individuato in Zappacosta l'alternativa a Darmian. Il Torino vuole cedere il terzino entro 48 ore per non trascinarsi questa trattativa. Aurelio De Laurentiis è ottimista, ma Zappacosta potrebbe essere il nome nuovo. Il terzino piaec anche a Villarreal e Liverpool.

HIGUAIN STRIZZA L'OCCHIO AL LIVERPOOLIl Liverpool segue Higuain e l'argentino non vede l'ora di trasferirsi in Premier. Il giocatore infatti ha chiesto ad Aurelio De Laurentiis di prendere in seria considerazione un'eventuale offerta dei Reds. Ad Anfield Road già sognano il suo arrivo. Sul Pipita ci sono anche Manchester United, Chelsea e, più defilata, l'Arsenal.

TUTTO SU DARMIAN, MA ATTENZIONE ALLO UNITEDSono le 48 ore più importanti per il futuro di Matteo Darmian. Aurelio De Laurentiis continua la trattativa con il Torino e ha sempre in mano la maxi offerta: Zapata, Jorginho ed El Kaddouri più un conguaglio a favore del club granata. Ma adesso bisogna stare attenti all'interessamento dello United.

PREZIOSI: "PEROTTI? OFFERTE SOLO DAL WATFORD""Watford a parte, non sono arrivate offerte per lui. Lazio, Milan, Inter e Napoli si sono interessate ma poi nulla di concreto. Per me resta, non va da nessuna parte, però non posso fare follie, niente deroghe al tetto ingaggi: non ce lo possiamo permettere. Posso aumentargli l'ingaggio fino al milione ma oltre non posso andare. Non posso certo arrivare a 1,8 come gli è stato offerto. Dipende da lui", le parole di Enrico Preziosi, che ha fatto il punto sulla situazione dell'esterno argentino.

DARMIAN-ALLAN TROPPO CARI: SCATTA IL PIANO BSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, De Laurentiis non ha intenzione di sborsare 40 milioni per gli acquisti di Allan e Darmian. Il numero 1 del Napoli ha già individuato le alternative: sono Soriano della Sampdoria e il croato Vrsaljko del Sassuolo.

INLER-BRITOS, SIRENE TURCHEPotrebbe essere in Turchia il futuro di Miguel Britos e Gokhan Inler: il difensore piace al Besiktas, mentre per il centrocampista svizzero c'è l'interesse del Galatasaray.