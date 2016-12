24 giugno 2015 Il mercato del Napoli live: Saponara è la prima scelta di Sarri ADL aumenta lʼofferta allʼEmpoli per il trequartista

ADL RILANCIA PER SAPONARASarri vuole Saponara. In queste ore si sono intensificati i contatti tra i due club, e sembra che il Napoli abbia alzato la propria offerta da 11 a 13 milioni di euro. Il ds dell'Empoli Carli aveva dichiarato che ne sarebbero serviti più di 15. Oggi, in un'intervista a Radio Marte, ha confermato l'offerta del Napoli: "Sì, c'è stata un'offerta, ma vorremmo prendere un po' di tempo per riflettere. Siamo legati al calciatore non vorremmo smantellare la squadra, parleremo col suo procuratore e con le società che lo seguono e poi decideremo".

DUE "SACRIFICI" PER SORIANOC'è anche Roberto Soriano nel mirino del Napoli. Secondo quanto riporta Il Mattino, il giocatore piace moltissimo a De Laurentiis, che sarebbe pronto a "sacrificare" Gargano e Inler per portarlo alla corte di Sarri.

CHIESTO GABRIEL AL MILANDopo l'arrivo di Reina, il Napoli continua a insistere sul fronte portieri a caccia di un vice. Stando a Sportitalia, il club partenopeo avrebbe chiesto infatti formazioni al Milan sul brasiliano Gabriel. I rossoneri valutano il giocatore classe '92 cinque-sei milioni di euro.

JORGINHO VERSO IL RISCATTOSi avvicina a Napoli il riscatto di Jorginho, giocatore in comproprietà con l'Hellas Verona. Stando a Sky SPort, oggi potrebbe essere il giorno giusto per ufficializzare l'acquisto della seconda metà del cartellino dell'italo-brasiliano.

DARMIAN, CAIRO NON MOLLAOre calde per la pista Darmian a Napoli. Stando a Il Mattino, il giocatore è un pallino di De Laurentiis, ma Cairo non vuole far sconti. Il presidente granata chiede 20 milioni per l'esterno, una cifra che non può essere coperta dalle contropartite tecniche di El Kaddouri e Duvan Zapata, il cui valore complessivo viene stimato intorno agli otto milioni di euro. Se l'affare Darmian non dovesse andare in porto, restano aperte le soluzioni Hysaj e Vrsaljko.

AdL: "BENTORNATO PEPE"E subito dopo il preannuncio del Bayern, con una bella foto che li ritrae sorridenti, eco il twwet del presidente De Laurentiis: "Bentornato tra noi, Pepe". Il benvenuto al portiere che dopo un anno riabbraccia Napoli e il Napoli. Contratto di tre anni, a 2,5 milioni a stagione.

ANNUNCIO BAYERN: REINA E' DEL NAPOLIPepe Reina è un giocatore del Napoli, il secondo acquisto dopo Valdifiori. Ad annunciarlo in anteprima è il Bayern Monaco che ha scritto: "Auguri Reina, tutto il meglio per te e per il Napoli. Il portiere spagnolo lascia il Bayern per andare al Napoli".

REINA, VISITE FINITEVisite mediche terminate per Pepe Reina, che a breve tornerà ad essere il nuovo portiere del Napoli. ""Voglio crescere, era quello che desideravo. Ora vado dal presidente..." le sue parole ai microfoni di SkySport.

MESTO NON RINNOVA E SALUTAAi microfoni di 'Radio kiss kiss', Giandomenico Mesto saluta il Napoli: "Sono realista. Non rinnoverò, altrimenti sarebbe già successo. Sono pronto per una nuova avventura".

CONTATTO CON IL MARSIGLIA PER IMBULAAnche il Napoli si inserisce nella corsa al centrocampista del Marsiglia Giannelli Imbula. L'Inter ha già raggiunto un accordo con il club francese sulla base di 18 milioni di euro ma ora potrebbe rinunciare al centrocampista, nel mirino anche del Milan. Nelle ultime ore però c'è stato un contatto tra il presidente De Laurentiis e il patron del Marsiglia per discutere del giocatore.

CHIESTO DARMIAN AL TORINOPressing del Napoli su Darmian. Nel corso dell'Assemblea di Lega il presidente azzurro De Laurentiis ha ufficialmente chiesto il giocatore al numero uno del Torino Urbano Cairo, che però non vuole sentir parlare per ora di contropartite tecniche e vuole 20 milioni.

ZAPATA, L'ADDIO E' VICINODuvan Zapata è vicino all'addio al Napoli. L'attaccante colombiano avrebbe deciso di lasciare il club partenopeo. In Italia c'è da tempo ormai il corteggiamento del Torino. Il sudamericano potrebbe rientrare così nell'affare Darmian.

DE LAURENTIIS: "VOGLIO UN NAPOLI ITALIANO"Aurelio De Laurentiis è ottimista per la stagione del Napoli. Per i partenopei è un periodo di cambiamenti, a partire dall'arrivo in panchina di Maurizio Sarri al posto di Rafa Benitez. "Un Napoli italiano? Mi piace molto, nella vita è bello cambiare in base alle proprie esperienze. In questo modo avrò modo di capire cosa funziona meglio o peggio. Il primo approccio con Sarri? Il progetto con lui è nato dal fatto che io ho sempre chiesto a me stesso perché giochiamo senza un regista. Quando ho trattato Verratti, ho capito che per il nostro modo di giocare avrei creato un problema a noi e a lui. Poi ho visto Valdifiori e ho pensato che era il giocatore giusto per noi", ha dichiarato il patron all'ingresso dell'assemblea di Lega serie A. E sulla domanda da dove riparte il Napoli, De Laurentiis ha concluso: "Da domani mattina verificheremo l'idoneità di Reina che torna a casa. Se sarà idoneo sarà il secondo tassello. Poi Sarri sta valutando le ultime 60 partite del Napoli per studiare la squadra. Dopo comunicheremo le nostre decisioni alla stampa. Meglio parlare solo quando si ha qualcosa da dire anziché parlare con frasi scritte e ovvie".

HIGUAIN: INCONTRO CON ADL A FINE COPPA AMERICAGonzalo Higuain e il Napoli non hanno fretta di incontrarsi e si vedranno solo al termine della Coppa America. E' quanto trapela dall'entourage dell'argentino che, al momento, non starebbe pensando a un eventuale addio. Addio che resta in ogni caso probabile e che sarà preso in considerazione dopo l'impegno con la Seleccion. Dal canto suo il numero uno del club partenopeo è relativamente tranquillo potendo contare su un contratto ancora in essere e sulla clausola rescissoria

INTERESSE PER CHOCHEV Dopo il rinnovo del contratto, Ivaylo Chochev è un giocatore del Palermo fino al 2020. Ma sulle sue tracce, stando a TMW, nelle ultime ore si sarebbe mosso il Napoli, molto interessato al giocatore per rinforzare la rosa.

ATLETICO-CALLEJON: C'E' ANCORA MOLTA DISTANZACallejon dovrebbe alla fine lasciare Napoli ma la sua destinazione è ancora tutt'altro che certa. L'Atletico Madrid si è fatto avanti per lo spagnolo, ma l'offerta, di 11 milioni, è molto lontana dai 25 che vuole incassare De Laurentiis. Nei prossimi giorni se ne riparlerà, ma la forbice è fin qui molto larga.