Il mercato del Napoli live: Mertens finisce sul mercato e potrebbe partire

MERTENS PUO' PARTIRE

Il Napoli potrebbe mettere sul mercato Dries Mertens. Lo stesso procuratore del giocatore Soren Lerby ha rilasciato dichiarazioni in merito: "Ci sono dei club importanti interessati a Dries. Dobbiamo parlare col Napoli per capire quale sia la scelta più giusta, ma sono cambiate tante cose in società". La palla passa al Napoli, che per l'ala belga chiede 12-13 milioni. Si sono fatte vive già Schalke 04, Wolfsburg, Borussia Dortmund, Tottenham e Liverpool.

VALDIFIORI-NAPOLI, PROBLEMI RISOLTI

Dopo i problemi emersi giovedì, il caso-Valdifiori -a quanto pare- si sta risolvendo positivamente, Nel senso che fra il Napoli e l'agente del giocatore non saranno sottoscritte clausole particolari: questo era l'ostacolo per Valdifiori. La rinuncia a patti particolari sblocca la situazione e non è da escludere che già nella giornata di oggi il Napoli possa annunciare l'acquisto del centrocampista. Fra oggi e domani le visite mediche.

VALDIFIORI, L'AFFARE E' CONGELATO

Non c'è ancora la firma di Mirko Valdifiori col Napoli e il Torino ci crede ancora. Colpa di una clausola che De Laurentiis vuole inserire nel contratto: il diritto di cedere il giocatore a qualsiasi club dopo due anni, senza il consenso del centrocampista all'eventurale nuova destinazione. L'agente del calciatore, Mario Giuffredi, è andato allo scontro con il presidente e ora l'affare è tornato incredibilmente in discussione. Sarri proverà a ricucire lo strappo, ma oggi si decide: dentro o fuori. Intanto i granata sono pronti a tesserarlo: hanno l'accordo con l'Empoli e con lui.

SCOPPIA IL CASO INSIGNE

"Lorenzo Insigne si sente trascurato dal Napoli", questo il concetto espresso dal manager del fantasista, Antonio Ottaiano, che ha aperto all'addio. "Stiamo attendendo da diverso tempo un incontro con la società. Non posso negare che è seguito da molti club italiani ed europei anche blasonati", parole di rottura che raccontano di un Lorenzhino molto dubbioso sul suo futuro che a questo punto potrebbe essere lontano da Napoli.

MEGA TRATTATIVA CON L'EMPOLI

Il Napoli ha offerto oltre 20 milioni di euro all'Empoli per tre giocatori: Valdifiori, Hysaj e Saponara. Ieri c'è stata la fumata bianca soltanto per Valdifiori, pagato 5,5 milioni di euro. Il centrocampista raggiungerà così al Napoli Maurizio Sarri.

SI SEGUE ROMAGNOLI

Sfumato Daniele Rugani, che al momento la Juventus non vuole andare in prestito, il Napoli vira su Alessio Romagnoli, difensore classe 1995 della Roma. Il giocatore è tornato in giallorosso dopo un anno di prestito alla Sampdoria. I partenopei hanno chiesto un appuntamento alla Roma. La trattativa non è semplice.

PIACE ANCHE VRSALJKO

Il Napoli continua a seguire Hysaj, difensore dell'Empoli (ma i toscani vogliono 7 milioni di euro, troppi per i partenopei), e Darmian, terzino del Torino nel mirino del Bayern Monaco. Ma per la difesa c'è un nome nuovo: Sime Vrsaljko del Sassuolo, pagato nella scorsa stagione 7 milioni di euro. Si parte da 10 milioni.

IMMOBILE-DE LAURENTIIS, INCONTRO A GINEVRA

Il Napoli si butta su Ciro Immobile e adesso fa sul serio. Il giocatore vuole lasciare il Borussia Dortmund e tornare in Italia perché vuole giocare con continuità e non perdere la Nazionale nell'anno degli Europei. L'attaccante ha già incontrato a Ginevra, in Svizzera, Aurelio De Laurentiis. Il suo cartellino vale 15 milioni di euro.

E' FATTA PER VALDIFIORI

L'incontro a Firenze tra l'Empoli e il Napoli ha dato i suoi frutti. I club hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Valdifiori (5 milioni). Per completare l'affare manca solo ancora l'intesa con il giocatore, ma dovrebbe essere solo una formalità. Con l'Empoli il Napoli tratta pure Hysaj.

POSSIBILE SCAMBIO SEPE-SPORTIELLO

Il Napoli ha messo nel mirino anche Marco Sportiello, 23enne estremo difensore dell'Atalanta. Con i nerazzurri potrebbe concretizzarsi uno scambio di portieri, con Luigi Sepe diretto verso Bergamo.

SAPONARA, ULTIMA IDEA

Non solo Valdifiori e Hysaj, ma il Napoli vuole anche Saponara dall'Empoli. I toscani hanno riscattato il trequartista dal Milan per 4 milioni di euro e adesso stanno valutando diverse offerte. Su Saponara si era mossa per prima la Lazio, ma l'interesse dei biancocelesti sul giocatore è diminuito. Adesso è spuntato il Napoli.

SI FA SUL SERIO PER DARMIAN

Il Napoli si tuffa su Matteo Darmian. Aurelio De Laurentiis vuole acquistare l'esterno, valutato 20 milioni di euro dal Torino e nel mirino anche del Bayern Monaco. Ai granata andrebbero El Kaddouri, Zapata ed un conguagli. Quello di Darmian sarebbe un ottimo colpo per rinforzare le corsie esterne considerando anche la sua giovane età (25 anni).

ADL: HIGUAIN? SE C'E' UN PAZZO CHE VERSA 100 MLN..."

Il presidente del Napoli è chiaro sul futuro di Higuain: "Resta, ha un contratto e lo rispetta. Poi esiste una clausola rescissoria (100 mln) e se cè un pazzo disposto a pagare...".

NON SI VUOLE CEDERE HIGUAIN

Gonzalo Higuain ha molto mercato in Premier e in Italia piace a Juventus e Roma. I bianconeri sono alla ricerca di un sostituto di Tevez, mentre i giallorossi vogliono un centravanti da regalare a Rudi Garcia. Ma Aurelio De Laurentiis sembra ci abbia ripensato e non ha nessuna intenzione di privarsi di Higuain.

REINA: "NAPOLI POSTO SPLENDIDO"

In un'intervista a Marca Plus, Pepe Reina ha parlato anche della sua esperienza al Napoli, squadra dove dovrebbe tornare a breve. "Napoli è un posto splendido ed è il luogo ideale in cui vivere perché somiglia molto al Sud della Spagna. Ed io ci sono stato benissimo".

BRITOS VERSO UDINE

Sull'asse Napoli-Udine sta nascendo una nuova trattativa di mercato, indipendente dall'affare Allan. I friulani, infatti, hanno bisogno di un uomo di esperienza dietro e hanno chiesto Britos ai partenopei.