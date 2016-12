25 giugno 2015 Il mercato del Napoli live: Immobile si propone, la Fiorentina tenta Insigne AdL prova a chiudere per Allan e intanto risolve la comproprietà col Verona per Jorginho

UFFICIALE: RISCATTATO JORGINHO"Il Napoli ha riscattato Jorginho dal Verona. Contestualmente la Società azzurra ha riscattato anche Sebastiano Luperto (difensore classe '96) dal Lecce e Jacopo Dezi (centrocampista classe '92) dal Crotone".

IMMOBILE CHIAMACiro Immobile chiama il Napoli. L'attaccante del Borussia ha infatti ribadito il suo interesse per il club partenopeo senza giri di parole: "Tornare in Italia? Non ho mai fatto mistero che mi piacerebbe vestire la maglia del Napoli. L'ho detto diverse volte". "Un tridente con me, Higuain e Insigne? Non vedo affatto male, anzi!"; ha aggiunto.

DARMIAN, SPUNTA LO UNITEDIl Manchester United ha sondato il terreno per Matteo Darmian. Ulteriore insidia per il Napoli, che è da tempo sulle piste del giocatore azzurro.

INSIGNE, INSIDIA FIORENTINALa Fiorentina tenta Lorenzo Insigne. Se dovesse andarsene Salah, il folletto napoletano sarebbe la prima scelta per i viola. L'agente del giocatore ha dichiarato che "Firenze sarebbe una piazza interessante".

IL TORINO NON RISCATTA EL KADDOURIIl Torino ha deciso: Omar El Kaddouri non sarà riscattato e tornerà al Napoli. Il giocatore marocchino sarà valutato da Sarri che deciderà se tenere il giocatore in rosa o rimetterlo sul mercato.

JORGINHO TUTTO DEL NAPOLIAlla fine si è giunti ad un accordo prima delle buste. Jorginho sarà un giocatore completamente del Napoli, che risolverà la comproprietà col Verona in proprio favore per 3,5 milioni di euro.

12 MILIONI PER ALLANNapoli sempre all'inseguimento di Allan. Stavolta però gli azzurri accelerano, e provano a piazzare lo sprint decisivo per staccare Juventus e Napoli. Pronti 12 milioni per portare immediatamente al San Paolo il centrocampista dell'Udinese.

SAPONARA, ATTESA LA RISPOSTA DELL'EMPOLIIl Napoli insiste per Riccardo Saponara. Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole strappare il trequartista dell'Empoli alla concorrenza (Juve, disposta a prenderlo e ad averlo con sè tra un anno) e ha rilanciato l'offerta fino a 13 milioni. Ora si attende la risposta del club toscano.

VRSALJKO, CONTINUANO I CONTATTI COL SASSUOLOE' Sime Vrsaljko del Sassuolo la prima alternativa a Darmian per la fascia. I dirigenti del Napoli proseguono nei contatti con il club neroverde.

DARMIAN, "MAXI OFFERTA DA 17 MILIONI"Il Napoli non si ferma di fronte al primo 'no' del presidente del Torino Urbano Cairo per Darmian. "Darmian, maxi-offerta da 17 milioni al Torino", titola 'Il Mattino'. IL club azzurro ha offerto Zapata più conguaglio, circa 9 milioni di euro, ma i granata hanno rifiutato. Anche El Kaddouri potrebbe inserirsi come contropartita tecnica nell'operazione.

DUE "SACRIFICI" PER SORIANOC'è anche Roberto Soriano nel mirino del Napoli. Secondo quanto riporta Il Mattino, il giocatore piace moltissimo a De Laurentiis, che sarebbe pronto a "sacrificare" Gargano e Inler per portarlo alla corte di Sarri.

CHIESTO GABRIEL AL MILANDopo l'arrivo di Reina, il Napoli continua a insistere sul fronte portieri a caccia di un vice. Stando a Sportitalia, il club partenopeo avrebbe chiesto infatti formazioni al Milan sul brasiliano Gabriel. I rossoneri valutano il giocatore classe '92 cinque-sei milioni di euro.

JORGINHO VERSO IL RISCATTOSi avvicina a Napoli il riscatto di Jorginho, giocatore in comproprietà con l'Hellas Verona. Stando a Sky SPort, oggi potrebbe essere il giorno giusto per ufficializzare l'acquisto della seconda metà del cartellino dell'italo-brasiliano.

DARMIAN, CAIRO NON MOLLAOre calde per la pista Darmian a Napoli. Stando a Il Mattino, il giocatore è un pallino di De Laurentiis, ma Cairo non vuole far sconti. Il presidente granata chiede 20 milioni per l'esterno, una cifra che non può essere coperta dalle contropartite tecniche di El Kaddouri e Duvan Zapata, il cui valore complessivo viene stimato intorno agli otto milioni di euro. Se l'affare Darmian non dovesse andare in porto, restano aperte le soluzioni Hysaj e Vrsaljko.

AdL: "BENTORNATO PEPE"E subito dopo il preannuncio del Bayern, con una bella foto che li ritrae sorridenti, eco il twwet del presidente De Laurentiis: "Bentornato tra noi, Pepe". Il benvenuto al portiere che dopo un anno riabbraccia Napoli e il Napoli. Contratto di tre anni, a 2,5 milioni a stagione.

ANNUNCIO BAYERN: REINA E' DEL NAPOLIPepe Reina è un giocatore del Napoli, il secondo acquisto dopo Valdifiori. Ad annunciarlo in anteprima è il Bayern Monaco che ha scritto: "Auguri Reina, tutto il meglio per te e per il Napoli. Il portiere spagnolo lascia il Bayern per andare al Napoli".