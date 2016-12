2 luglio 2015 Il mercato del Napoli live: il ds Giuntoli a Londra per Allan Incontro con i Pozzo per chiudere lʼaffare

ALLAN SI AVVICINA: ACCORDO A UN PASSOSiamo vicini alla fumata bianca per Allan al Napoli. Gli azzurri hanno offerto all'Udinese 11 milioni più il cartellino di Britos, che si trasferirebbe al Watford, l'altra squadra di proprietà dei Pozzo. C'è ottimismo per la chiusura dell'affare

UFFICIALE GIUNTOLI DSIl Napoli ha ufficializzato Giuntoli con questa nota su twitter: "La SSCN comunica che a partire dall'1 luglio Cristiano Giuntoli assume la carica di Direttore Sportivo #SSCNapoli".

GIUNTOLI INCONTRA POZZO: STRETTA SU ALLANIl Napoli stringe per Allan, accelera per superare la concorrenza dell'Inter. ecco perché il ds azzurro Cristiano Giuntoli è volato a Londra dove si trova il patron dell'Udinese Pozzo per cercare di convincerlo a dire sì e chiudere finalmente l'affare. Si ragiona sulla base di 15 milioni di euro: nell'affare potrebbe pure entrare Britos da girare al Watford, club di Premier di proprietà dei Pozzo.

SARRI: SAPONARA A TUTTI I COSTIMaurizio Sarri vuole Riccardo Saponara, a tutti i costi. Questa è la richiesta del nuovo tecnico del Napoli alla dirigenza secondo il Corriere del Mezzogiorno. L'Empoli valuta il giocatore non meno di 15 milioni.

SFIDA CON L'INTER PER ALLANPer il centrocampo il Napoli punta ad Allan dell'Udinese. La richiesta dei friulani è alta, ma c'è anche da battere la concorrenza dell'Inter che ha rilanciato per il brasiliano offrendo all'Udinese 10 milioni di euro più una contropartita.

SPUNTA L'IDEA GUARINIl Napoli è alla ricerca di un centrocampista offensivo e, viste le difficoltà per arrivare ad Allan, starebbe pensando a Fredy Guarin dell'Inter.

ACCORDO ZAPATA-SAMPDORIADuvan Zapata verso la Sampdoria. A riportarlo è Sportitalia che parla di un accordo totale tra i blucerchiati e l'attaccante colombiano. Ferrero vuole il bomber in prestito, ma gli azzurri hanno chiesto Soriano in cambio. Manca ancora l'accordo tra le due società.

MANCHESTER CITY-HAMSIK: OFFERTI 28 MILIONIPericolo City per Hamsik. Il club inglese vuole il fantasista slovacco e ha offerto 28 milioni di euro. Soltanto qualche giorno fa, Hamsik aveva dichiarato: "E' bello essere diventato un simbolo del NapolI". Ora si attende la risposta di Aurelio De Laurentiis.

ACCORDO CON PEROTTIPerotti del Genoa è in dirittura di arrivo. C'è l'accordo con l'esterno argentino: Aurelio De Laurentiis gli ha proposto un quadriennale da 1,5 milioni di euro a stagione.

GHOULAM, ACCELERATA ARSENALL'Arsenal di Arsene Wenger sta accelerando per Ghoulam. Offerti al Napoli 12 milioni di euro. Il terzino è ormai in partenza.

OIKONOMOU E' VICINOC'è il primo rinforzo per la difesa. Il Napoli sta per abbracciare Oikonomou, il difensore classe 1992 prelevato dal Bologna. Sempre viva la pista che porta a Hysaj dell'Empoli, pupillo di Maurizio Sarri.

L'ATLETICO IN PRESSING SU CALLEJONL'Atletico Madrid è tornato in forte pressing su Jose Maria Callejon. Simeone ha individuato nello spagnolo il sostituto di Arda Turan sempre più vicino al Barcellona.

DS GIUNTOLI: "HIGUAIN RESTA, ZAPATA SOLO PRESTITO"Il ds Federico Giuntoli ha parlato a margine di una premiazione a Castiglioncello, confortando i tifosi del Napoli: "Higuain? Qualche club italiano ha chiesto informazioni, ma resta al Napoli. Zapata è stato chiesto da grandi squadre, ma noi lo diamo solo in prestito, non vogliamo privarcene". Sul Pipita nelle scorse settimane c'era stato il pressing (estero) dalla Spagna e dall'Inghilterra. E per quanto riguarda i club italiani, non era un mistero l'interesse della Juventus (aprile-maggio, poi ha scelto Mandzukic) e del Milan. Interesse poi svanito dinanzi alla clausola da 94 milioni di AdL e di fronte ad alternative di mercato (il Milan ha preso Bacca).

ARSENAL: GHOULAM E EDU VARGASSirene inglesi per Fazi Ghoulam. Secondo la stampa d'oltremanica, oltre all'interesse di Chelsea e Manchester City, ci sarebbe l'Arsenal: i Gunners mettono sul piatto 9 milioni di sterline, circa 12,5 milioni di euro. L'Arsenal, in chiave-Napoli, non si ferma a Ghoulam: c'è anche l'offerta del club di Wenger per Edu Vargas, con la disponibiltià di oltre 12 mln di euro.

CONTATTI PER PEROTTIIl Napoli è sempre deciso ad acquistare Diego Perotti. Ci sono continui contatti tra il club partenopeo e il Genoa per l'esterno argentino. Il giocatore non vede l'ora di trasferirsi alla corte di Maurizio Sarri.

VRSALJKO NON ESCLUDE DARMIANNon sono alternativi l'uno all'altro, ma due obiettivi di mercato che Sarri ha chiesto alla proprietà per rinforzare le fasce. Vrsaljko, vicino al Napoli, e Darmian, per il quale si tratta da giorni con il Torino, restano nel mirino degli azzurri che puntano a regalarli al nuovo tecnico. Resta da capire quale possa essere, alla fine, l'offerta per i granata dato che Sarri ha spiegato ieri di non volersi privare di Jorginho, inizialmente inserito nell'affare.