1 luglio 2015 Il mercato del Napoli live: City, megaofferta per Hamsik Gli inglesi offrono 28 milioni. Si attende la risposta di De Laurentiis. Cʼè lʼaccordo con Perotti

MANCHESTER CITY-HAMSIK: OFFERTI 28 MILIONIPericolo City per Hamsik. Il club inglese vuole il fantasista slovacco e ha offerto 28 milioni di euro. Soltanto qualche giorno fa, Hamsik aveva dichiarato: "E' bello essere diventato un simbolo del NapolI". Ora si attende la risposta di Aurelio De Laurentiis.

ACCORDO CON PEROTTIPerotti del Genoa è in dirittura di arrivo. C'è l'accordo con l'esterno argentino: Aurelio De Laurentiis gli ha proposto un quadriennale da 1,5 milioni di euro a stagione.

GHOULAM, ACCELERATA ARSENALL'Arsenal di Arsene Wenger sta accelerando per Ghoulam. Offerti al Napoli 12 milioni di euro. Il terzino è ormai in partenza.

OIKONOMOU E' VICINOC'è il primo rinforzo per la difesa. Il Napoli sta per abbracciare Oikonomou, il difensore classe 1992 prelevato dal Bologna. Sempre viva la pista che porta a Hysaj dell'Empoli, pupillo di Maurizio Sarri.

L'ATLETICO IN PRESSING SU CALLEJONL'Atletico Madrid è tornato in forte pressing su Jose Maria Callejon. Simeone ha individuato nello spagnolo il sostituto di Arda Turan sempre più vicino al Barcellona.

DS GIUNTOLI: "HIGUAIN RESTA, ZAPATA SOLO PRESTITO"Il ds Federico Giuntoli ha parlato a margine di una premiazione a Castiglioncello, confortando i tifosi del Napoli: "Higuain? Qualche club italiano ha chiesto informazioni, ma resta al Napoli. Zapata è stato chiesto da grandi squadre, ma noi lo diamo solo in prestito, non vogliamo privarcene". Sul Pipita nelle scorse settimane c'era stato il pressing (estero) dalla Spagna e dall'Inghilterra. E per quanto riguarda i club italiani, non era un mistero l'interesse della Juventus (aprile-maggio, poi ha scelto Mandzukic) e del Milan. Interesse poi svanito dinanzi alla clausola da 94 milioni di AdL e di fronte ad alternative di mercato (il Milan ha preso Bacca).

ARSENAL: GHOULAM E EDU VARGASSirene inglesi per Fazi Ghoulam. Secondo la stampa d'oltremanica, oltre all'interesse di Chelsea e Manchester City, ci sarebbe l'Arsenal: i Gunners mettono sul piatto 9 milioni di sterline, circa 12,5 milioni di euro. L'Arsenal, in chiave-Napoli, non si ferma a Ghoulam: c'è anche l'offerta del club di Wenger per Edu Vargas, con la disponibiltià di oltre 12 mln di euro.

CONTATTI PER PEROTTIIl Napoli è sempre deciso ad acquistare Diego Perotti. Ci sono continui contatti tra il club partenopeo e il Genoa per l'esterno argentino. Il giocatore non vede l'ora di trasferirsi alla corte di Maurizio Sarri.

VRSALJKO NON ESCLUDE DARMIANNon sono alternativi l'uno all'altro, ma due obiettivi di mercato che Sarri ha chiesto alla proprietà per rinforzare le fasce. Vrsaljko, vicino al Napoli, e Darmian, per il quale si tratta da giorni con il Torino, restano nel mirino degli azzurri che puntano a regalarli al nuovo tecnico. Resta da capire quale possa essere, alla fine, l'offerta per i granata dato che Sarri ha spiegato ieri di non volersi privare di Jorginho, inizialmente inserito nell'affare.

SARRI TOGLIE JORGINHO DAL MERCATOSembrava destinato a entrare nella trattativa con il Torino per arrivare a Darmian, invece Jorginho resterà al Napoli. Questa, almeno, è la richiesta di Sarri alla sua dirigenza. Il tecnico degli azzurri considera infatti Jorginho l'uomo ideale per sostituire, all'occorrenza, Valdifiori e non vuole quindi perderlo.

L'EMPOLI FRENA PER SAPONARASi complica la rincorsa del Napoli a Riccardo Saponara. Il presidente dell'Empoli, Corsi, ha infatti chiarito, con una nota sul sito ufficiale del club toscano, che "il giocatore Riccardo Saponara è stato riscattato interamente dall´Empoli con il chiaro intento di farne un giocatore fondamentale per la prossima stagione. Quindi, fatta eccezione per offerte irrinunciabili, il calciatore farà parte della rosa per la prossima stagione".

BRITOS: NO DEL NAPOLI A PRIMA OFFERTA BESIKTASIl Napoli ha rifiutato la prima offerta del Besiktas per Britos. Il club turco aveva messo sul piatto 2,5 milioni di euro, giudicati pochi dagli azzurri che ne chiedono almeno 4. Attenzione all'inserimento del Watford.

PIACE DE MAIO, MA IL GENOA NON CI STAUn possibile rinforzo per la difesa azzurra potrebbe essere De Maio. Il Napoli sarebbe pronto all'assalto al difensore del Genoa, ma la trattativa è difficile perché i rossoblù non hanno intenzione di cedere il giocatore, fondamentale nella difesa di Gasperini. Se De Laurentiis vuole il giocatore, dovrà fare un'offerta sufficientemente alta.

VRSALJKO E' PIU' VICINO"Il Napoli è una squadra importante che può ambire ai primi tre posti. Sarri non è un azzardo, è un allenatore che ha le idee chiare e saprà trasmettere alla squadra. Vrsaljko? Ieri ho incontrato Giuntoli a Forte dei Marmi, ma non è una novità, ci sentiamo spesso e si è parlato di Vrsaljko, ma non di cifre. Napoli è una piazza che piace molto al ragazzo e penso che Cristiano sia uno dei giovani direttori sportivi più forti in circolazione. Il Napoli incontrerà il Sassuolo, non so se oggi, ma le società dovranno incontrarsi. Non esiste un giocatore che possa rifiutare Napoli, Vrsaljko ha un carattere forte ed è perfetto per piazze come quella, in cui è necessario avere forza e personalità", le parole di Beppe Riso, il procuratore del terzino del Sassuolo.

TUTTO SU DARMIAN, MA ATTENZIONE ALLO UNITEDSono le 48 ore più importanti per il futuro di Matteo Darmian. Aurelio De Laurentiis continua la trattativa con il Torino e ha sempre in mano la maxi offerta: Zapata, Jorginho ed El Kaddouri più un conguaglio a favore del club granata. Ma adesso bisogna stare attenti all'interessamento dello United.