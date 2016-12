26 giugno 2015 Il mercato del Napoli live: avanti per Darmian, in attacco spunta Perotti. Ghoulam piace in Premier Jorginho, El Kaddouri e Zapata più soldi potrebbero finire al Torino in cambio dellʼesterno, Giuntoli incontra il Genoa per lʼargentino. Sul terzino algerino Arsenal e Chelsea

DARMIAN: OFFERTI ZAPATA, JORGINHO, EL KADDOURI E SOLDIIl Napoli è disposto a tutto per Darmian. La società azzurra ha messo sul piatto della bilancia del Torino un'offerta che prevede il passaggio in Piemonte di Jorginho, Duvan Zapata, El Kaddouri e un conguaglio economico.

DS UDINESE SU ALLAN: "12 MILIONI NON BASTANO"Cristiano Giaretta gela il Napoli. Il ds dell'Udinese ha parlato a Radio Kiss Kiss, confermando che l'offerta partenopea per Allan non è sufficiente: "Evidentemente non tutti hanno capito il valore del nostro centrocampista. Le cifre sono ancora inferiori alle aspettative, e dodici milioni non bastano per portarlo via, anche se il Napoli ha una corsia preferenziale". Comunque l'Udinese "farà di tutto per trattenerlo", al fine di "accontentare i tifosi non lasciando partire le pedine pregiate del club".

GHOULAM, 15 MILIONI DALL'ARSENALFaouzi Ghoulam ha grandi estimatori in Premier League. Secondo Eurosport France, l'Arsenal sarebbe pronto a sborsare 15 milioni di euro per portare l'algerino all'Emirates Stadium. Si profila un derby tutto londinese con il Chelsea, anch'esso interessato al giocatore. Il Napoli non vorrebbe privarsi di Ghoulam, ma l'offerta giusta potrebbe rimettere tutto in discussione.

SI INSISTE PER DARMIANProseguono i colloqui tra Napoli e Torino per Darmian, obiettivo numero uno per la fascia azzurra. I granata chiedono più di 15 milioni di euro, ma nell'affare potrebbero rientrare due giocatori nel mirino di Ventura: Jorginho e Duvan Zapata. Il centrocampista, riscattato dai partenopei, potrebbe essere sacrificato dopo l'arrivo di Valdifiori mentre l'attaccante ha intenzione di andare a giocare con maggiore continuità.

IN ATTACCO SPUNTA PEROTTIIl Napoli è pronto a fiondarsi su Diego Perotti per rinforzare l'attacco a disposizione di Sarri, a cui piace particolarmente il giocatore. Giovedì, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il d.s. Giuntoli ha incontrato i dirigenti del Genoa per discutere dell'argentino, che da settimane è nel mirino del Watford. Perotti, però, non è convinto di trasferirsi al club inglese della famiglia Pozzo.

OIKONOMOU PER LA DIFESASpunta il nome di Marios Oikonomou per la difesa del Napoli, che giovedì ha incontrato il Bologna per parlare del greco. Il club partenopeo è pronto a mettere sul piatto 4 milioni di euro.

UFFICIALE: RISCATTATO JORGINHO"Il Napoli ha riscattato Jorginho dal Verona. Contestualmente la Società azzurra ha riscattato anche Sebastiano Luperto (difensore classe '96) dal Lecce e Jacopo Dezi (centrocampista classe '92) dal Crotone".

IMMOBILE CHIAMACiro Immobile chiama il Napoli. L'attaccante del Borussia ha infatti ribadito il suo interesse per il club partenopeo senza giri di parole: "Tornare in Italia? Non ho mai fatto mistero che mi piacerebbe vestire la maglia del Napoli. L'ho detto diverse volte". "Un tridente con me, Higuain e Insigne? Non vedo affatto male, anzi!"; ha aggiunto.

DARMIAN, SPUNTA LO UNITEDIl Manchester United ha sondato il terreno per Matteo Darmian. Ulteriore insidia per il Napoli, che è da tempo sulle piste del giocatore azzurro.

INSIGNE, INSIDIA FIORENTINALa Fiorentina tenta Lorenzo Insigne. Se dovesse andarsene Salah, il folletto napoletano sarebbe la prima scelta per i viola. L'agente del giocatore ha dichiarato che "Firenze sarebbe una piazza interessante".

IL TORINO NON RISCATTA EL KADDOURIIl Torino ha deciso: Omar El Kaddouri non sarà riscattato e tornerà al Napoli. Il giocatore marocchino sarà valutato da Sarri che deciderà se tenere il giocatore in rosa o rimetterlo sul mercato.

JORGINHO TUTTO DEL NAPOLIAlla fine si è giunti ad un accordo prima delle buste. Jorginho sarà un giocatore completamente del Napoli, che risolverà la comproprietà col Verona in proprio favore per 3,5 milioni di euro.

12 MILIONI PER ALLANNapoli sempre all'inseguimento di Allan. Stavolta però gli azzurri accelerano, e provano a piazzare lo sprint decisivo per staccare Juventus e Napoli. Pronti 12 milioni per portare immediatamente al San Paolo il centrocampista dell'Udinese.

SAPONARA, ATTESA LA RISPOSTA DELL'EMPOLIIl Napoli insiste per Riccardo Saponara. Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole strappare il trequartista dell'Empoli alla concorrenza (Juve, disposta a prenderlo e ad averlo con sè tra un anno) e ha rilanciato l'offerta fino a 13 milioni. Ora si attende la risposta del club toscano.

VRSALJKO, CONTINUANO I CONTATTI COL SASSUOLOE' Sime Vrsaljko del Sassuolo la prima alternativa a Darmian per la fascia. I dirigenti del Napoli proseguono nei contatti con il club neroverde.

DARMIAN, "MAXI OFFERTA DA 17 MILIONI"Il Napoli non si ferma di fronte al primo 'no' del presidente del Torino Urbano Cairo per Darmian. "Darmian, maxi-offerta da 17 milioni al Torino", titola 'Il Mattino'. IL club azzurro ha offerto Zapata più conguaglio, circa 9 milioni di euro, ma i granata hanno rifiutato. Anche El Kaddouri potrebbe inserirsi come contropartita tecnica nell'operazione.

DUE "SACRIFICI" PER SORIANOC'è anche Roberto Soriano nel mirino del Napoli. Secondo quanto riporta Il Mattino, il giocatore piace moltissimo a De Laurentiis, che sarebbe pronto a "sacrificare" Gargano e Inler per portarlo alla corte di Sarri.

CHIESTO GABRIEL AL MILANDopo l'arrivo di Reina, il Napoli continua a insistere sul fronte portieri a caccia di un vice. Stando a Sportitalia, il club partenopeo avrebbe chiesto infatti formazioni al Milan sul brasiliano Gabriel. I rossoneri valutano il giocatore classe '92 cinque-sei milioni di euro.