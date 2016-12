28 giugno 2015 Il mercato del Napoli live: Allan e Darmian troppo cari, scatta il piano B Troppi 40 milioni per i due: De Laurentiis sta pensando a Soriano della Sampdoria e a Vrsaljko come alternative

PREZIOSI: "PEROTTI? OFFERTE SOLO DAL WATFORD""Watford a parte, non sono arrivate offerte per lui. Lazio, Milan, Inter e Napoli si sono interessate ma poi nulla di concreto. Per me resta, non va da nessuna parte, però non posso fare follie, niente deroghe al tetto ingaggi: non ce lo possiamo permettere. Posso aumentargli l'ingaggio fino al milione ma oltre non posso andare. Non posso certo arrivare a 1,8 come gli è stato offerto. Dipende da lui", le parole di Enrico Preziosi, che ha fatto il punto sulla situazione dell'esterno argentino.

DARMIAN-ALLAN TROPPO CARI: SCATTA IL PIANO BSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, De Laurentiis non ha intenzione di sborsare 40 milioni per gli acquisti di Allan e Darmian. Il numero 1 del Napoli ha già individuato le alternative: sono Soriano della Sampdoria e il croato Vrsaljko del Sassuolo.

INLER-BRITOS, SIRENE TURCHEPotrebbe essere in Turchia il futuro di Miguel Britos e Gokhan Inler: il difensore piace al Besiktas, mentre per il centrocampista svizzero c'è l'interesse del Galatasaray.

CALLEJON VICINO ALL'ATLETICOSarà José Maria Callejon il big sacrificato da De Laurentiis. Dalla Spagna danno ormai per certo il passaggio dell'attaccante spagnolo alla corte di Simeone all'Atletico Madrid.

GARGANO, FUTURO IN QATARE' vicina alla conclusione l'avventura di Walter Gargano sotto il Vesuvio. Il centrocampista uruguayano avrebbe ricevuto un'offerta "indecente" dal Qatar.

ZUNIGA, C'E' LA SAMPDORIACamilo Zuniga è sempre più lontano dal Napoli. La sua cessione appare molto probabile, ma tra cartellino ed ingaggio il costo dell'operazione sarà importante. La Sampdoria avrebbe fatto un sondaggio sul terzino colombiano.

12 MILIONI PER ALLAN: L'UDINESE FA MURONapoli sempre all'inseguimento di Allan. Stavolta però gli azzurri accelerano, e provano a piazzare lo sprint decisivo per staccare Juventus e Napoli. Pronti 12 milioni per portare immediatamente al San Paolo il centrocampista dell'Udinese. Il ds dell'Udinese, Cristiano Giaretta, ha però subito gelato l'entusiasmo: "Per quella cifra Allan non si muove da Udine".

ALBIOL PIACE AL VALENCIARaul Albiol potrebbe lasciare il Napoli. Il difensore spagnolo piace al Valencia e un suo ritorno in Spagna è sempre più vicino.

DARMIAN: OFFERTI ZAPATA, JORGINHO, EL KADDOURI E SOLDIIl Napoli è disposto a tutto per Darmian. La società azzurra ha messo sul piatto della bilancia del Torino un'offerta che prevede il passaggio in Piemonte di Jorginho, Duvan Zapata, El Kaddouri e un conguaglio economico.

GHOULAM, 15 MILIONI DALL'ARSENALFaouzi Ghoulam ha grandi estimatori in Premier League. Secondo Eurosport France, l'Arsenal sarebbe pronto a sborsare 15 milioni di euro per portare l'algerino all'Emirates Stadium. Si profila un derby tutto londinese con il Chelsea, anch'esso interessato al giocatore. Il Napoli non vorrebbe privarsi di Ghoulam, ma l'offerta giusta potrebbe rimettere tutto in discussione.

SI INSISTE PER DARMIANProseguono i colloqui tra Napoli e Torino per Darmian, obiettivo numero uno per la fascia azzurra. I granata chiedono più di 15 milioni di euro, ma nell'affare potrebbero rientrare due giocatori nel mirino di Ventura: Jorginho e Duvan Zapata. Il centrocampista, riscattato dai partenopei, potrebbe essere sacrificato dopo l'arrivo di Valdifiori mentre l'attaccante ha intenzione di andare a giocare con maggiore continuità.