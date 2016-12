Il mercato del Napoli live: ADL vuole tenersi stretto Higuain

ADL: HIGUAIN? SE C'E' UN PAZZO CHE VERSA 100 MLN..."

Il presidente del Napoli è chiaro sul futuro di Higuain: "Resta, ha un contratto e lo rispetta. Poi esiste una clausola rescissoria (100 mln) e se cè un pazzo disposto a pagare...".

NON SI VUOLE CEDERE HIGUAIN

Gonzalo Higuain ha molto mercato in Premier e in Italia piace a Juventus e Roma. I bianconeri sono alla ricerca di un sostituto di Tevez, mentre i giallorossi vogliono un centravanti da regalare a Rudi Garcia. Ma Aurelio De Laurentiis sembra ci abbia ripensato e non ha nessuna intenzione di privarsi di Higuain.

REINA: "NAPOLI POSTO SPLENDIDO"

In un'intervista a Marca Plus, Pepe Reina ha parlato anche della sua esperienza al Napoli, squadra dove dovrebbe tornare a breve. "Napoli è un posto splendido ed è il luogo ideale in cui vivere perché somiglia molto al Sud della Spagna. Ed io ci sono stato benissimo".

BRITOS VERSO UDINE

Sull'asse Napoli-Udine sta nascendo una nuova trattativa di mercato, indipendente dall'affare Allan. I friulani, infatti, hanno bisogno di un uomo di esperienza dietro e hanno chiesto Britos ai partenopei.

RIVOLUZIONE IN PORTA: VIA ANDUJAR E RAFAEL

Anche se ancora manca l'accordo definitivo con Pepe Reina, è comunque certo l'addio sia di Andujar che di Rafael, che nell'ultima stagione hanno reso molto al di sotto delle aspettative. Il numero 1 argentino potrebbe anche rimanere in Italia, mentre il brasiliano vorrebbe tornare in patria. Da Empoli rientra Sepe che farà il 12°.

ALLAN A UN PASSO

Sarà con ogni probabilità Allan il primo rinforzo del Napoli di Sarri. De Laurentiis ha alzato l'offerta a 13 milioni e l'Udinese, che ne chiedeva 15, è sul punto di accettare. Il pagamento sarà dilazionato in due anni.

VALDIFIORI, TUTTO RINVIATO A MERCOLEDI'

Slitta a mercoledì il sì di Valdifiori al Napoli. Nel frattempo, stando a Napolipress, il presidente De Laurentiis incontrerà il numero uno dell'Empoli Corsi per discutere non solo del regista, ma anche di Hysay e Tonelli. Per il cartellino di Valdifiori si parla di 6,5 milioni di euro.

ANCHE WIDMER NEL MIRINO DI ADL

Nel mirino del Napoli non c'è soltanto Allan per il centrocampo. Il club azzurro avrebbe puntato infatti anche un altro giocatore dell'Udinese: Widmer. Il costo del cartellino dello svizzero si aggira intorno ai 7-8 milioni. Stando a Tuttonapoli.net, il laterale sarebbe anche un vecchio pallino di AdL.

NON SOLO DARMIAN: BRUNO PERES E MAKSIMOVIC

Non solo Darmian interessa agli azzurri. Il Napoli, infatti, segue anche Bruno Peres e Maksimovic. Nella complessa operazione potrebbero essere inseriti Zapata, Jorginho e il riscatto di El Kaddouri.



JORGINHO PIACE AL TORINO

Il Torino sta puntando Jorginho per il suo centrocampo. L'azzurro è uno dei tre candidati alla maglia granata insieme al cagliaritano Ekdal e a Kurtic del Sassuolo.



UVINI VERSO LO SPORTING LISBONA

A Napoli si lavora anche sui giocatori in uscita. E il primo della lista dovrebbe essere Uvini, ormai molto vicino allo Sporting Lisbona. Sulle sue tracce c'è anche il Vitesse, ma stando a TMW, il futuro del difensore brasiliano sarà in Portogallo.

HIGUAIN E CALLEJON VERSO LA SPAGNA

Higuain e Callejon potrebbero tornare in Spagna. Su di loro prosegue l'interesse dell'Atletico Madrid.

GIARETTA, DS UDINESE: "MAI DETTO CHE ALLAN VUOLE L'INTER"

Allan all'Inter? Allan che preferisce i nerazzurri al Napoli? Parole, o meglio contetti, attribuiti al ds dell'Udinese Giaretta che però non ci sta e precisa: "Mai detto che Allan vuole l'Inter. Il suo futuro? E' ancora nostro ora come ora".

CONTINUA L'INTERESSE PER IMMOBILE

Continua l'interesse del Napoli per Ciro Immobile. L'attaccante dirà addio al Borussia Dortmund dopo soltanto una stagione e Aurelio De Laurentiis vuole regalarlo a Maurizio Sarri. Il suo arrivo è legato alla cessione di Zapata, non di Higuain.

PIACE MIRANDA, MA C'E' L'INTER

E' il momento di rinforzare la difesa. A Sarri piace miranda dell'Atletico Madrid. Sul difensore centrale c'è anche l'Inter. Ma, come riporta Il Corriere dello Sport, il giocatore piace molto e con Callejon che piace ai colchoneros potrebbe essere tutto più facile.

SFIDA AL BAYERN PER DARMIAN

Prontissima la sfida di di AdL e soci al Bayern Monaco ai quali il club azzurro vuole soffiare Matteo Darmian del Torino. Cairo è in contatto con i bavaresi e chiede 20 milioni di euro. Per convincere tutti sul piatto anche diverse contropartite tecniche, come Duvan Zapatam Jorginho ed El Kaddouri.

ALBIOL TORNA IN SPAGNA

Finito il ciclo di Raúl Albiol al Napoli. Voluto esplicitamente da Benitez, è pronto a far rientro in patria. Da decidere anche il futuro di Callejon e Higuain.

AGENTE GARGANO: "MONTERREY POSSIBILITA' REALE"

Walter Gargano, legato al Napoli da un altro anno di contratto, potrebbe lasciare l'Italia per il Messico: "A breve prenderemo una decisione, lui si sente ancora calciatore del Napoli ma parlerò in settimana con il presidente e probabilmente entro il prossimo weekend avremo notizie più concrete" ha dichiarato il suo agente Pablo Boselli. "Monterrey? La possibilità è reale, Walter sarebbe felice di approdare nel club ma dobbiamo prima risolvere la sua situazione col Napoli visto che ha ancora un anno di contratto".

IMMOBILE, FISSATO IL PREZZO

Il Borussia Dortmund ha fissato il prezzo per Immobile. Secondo Sky Sport, il club tedesco ha infatti messo sul mercato l'attaccante azzurro. Per la punta, che prima dovrà discutere con il nuovo allenatore del suo futuro, servono 15 milioni cash o 13 più bonus e il Napoli resta alla finestra in attesa di capire le sorti di Higuain.

IMMOBILE, FISSATO IL PREZZO

Il Borussia Dortmund ha fissato il prezzo per Immobile. Secondo Sky Sport, il club tedesco ha infatti messo sul mercato l'attaccante azzurro. Per la punta, che prima dovrà discutere con il nuovo allenatore del suo futuro, servono 15 milioni cash o 13 più bonus e il Napoli resta alla finestra in attesa di capire le sorti di Higuain.