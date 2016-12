Il Marsiglia vuole Cantona come ds

Eric Cantona potrebbe tornare nel mondo del calcio. L'ex giocatore del Manchester United, da anni attore di successo, sarebbe stato individuato dalla probabile nuova proprietà dell'Olympique Marsiglia come nuovo direttore sportivo, l'uomo adatto per risollevare le sorti del club. La riporta il quotidiano locale "La Marseillaise". Cantona è originario di Marsiglia e ha vestito la casacca dell'OM per due stagioni.