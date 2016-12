Il Marsiglia punta su Donadoni: blitz in Francia

Aveva confessato di essere rimasto deluso dalla mancata chiamata di squadre italiane, ma Roberto Donadoni potrebbe tornare in sella prima di quanto si aspettasse. L'ex ct azzurro e tecnico del Parma ha infatti ricevuto una chiamata dal presidente del Marsiglia , Vincent Labrune, per un colloquio concoscitivo: Donadoni è in questo momento il candidato numero uno alla sostituzione del dimissionario Marcelo Bielsa.

Il tecnico argentino se n'è andato una settimana fa sbattendo la porta, al momento sulla panchina dell'OM c'è Franck Passi ma la situazione sta precipitando. La seconda sconfitta in due partite di campionato, stavolta contro il Reims, ha spinto Labrune ad accelerare i tempi verso un profilo di allenatore dalla buona esperienza internazionale. Gli altri italiani, Prandelli e Mazzarri su tutti, sembrano al momento in seconda linea per via dell'ingaggio troppo elevato. Donadoni nella giornata di domenica è volato a Parigi per incontrare il presidente del Marsiglia e nelle prossime ore arriverà la decisione.