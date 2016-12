Il Manchester City conferma: "La prossima stagione arriva Guardiola"

TROPPI CLICK PER GUARDIOLA, OFFLINE IL SITO DEL CITYPoco dopo l'annuncio di Guardiola, il sito del Manchester City è andato offline per il troppo traffico: tutti a cliccare sulla notizia. Segno della grande attesa per l'arrivo del catalano in Premier



Temporarily we've switched https://t.co/RCQvF3DfCq to just serve the club statement. We're monitoring the traffic and will switch back asap. — MCFC Geeks (@mcfcgeeks) 1 Febbraio 2016