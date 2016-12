Il Livorno chiama Panuucci per la panchina, prenderà il posto dell'esonerato Gelain

17:21 - Manca solo l'ufficialità, ma Christian Panucci sarà il nuovo allenatore del Livorno. Sarà la prima esperienza da allenatore per l'ex difensore savonese, che nel corso della sua carriera è stato un girovago del calcio. Nel suo curriculum Genoa, Milan, Real Madrid, Inter, Chelsea e poi le nove stagioni a Roma, prima di chiudere al Parma. Oggi per lui inizia una nuova avventura, prenderà il posto di Gelain sulla panchina degli amaranto.

Spinelli conta sul fatto che l'esperienza sul campo di Panucci, possa essere utile al suo Livorno, oggi al sesto posto e in piena zona playoff. Una grande occasione per Christian, che dopo l'esperienza nella nazionale russa, come vice di Capello, può ora misurarsi direttamente con la responsabilità di un ruolo delicato come quello dell' allenatore. Il carattere, una delle caratteristiche più importanti per poter guidare un gruppo, l'ex bandiera giallorossa, l'ha sempre mostrato e non solo in campo. Al termine del suo lavoro in Russia, se n'è andato sbattendo la porta, criticando fortemente colui che è considerato il suo padre calcistico: "Capello si è comportato in modo vergognoso con me e con tutto lo staff italiano", ha rivelato l'ex terzino, finendo in bellezza. "Glielo dirò in faccia la prima volta che lo vedrò. Un grande allenatore dovrebbe difendere i suoi uomini e lui non lo ha fatto". Il nome di Panucci era comunque già stato accostato alla panchina del Livorno, dopo l'esonero di Carmine Gautieri, ora il sogno di Spinelli sembra davvero ad un passo, un condottiero per far tornare grande una piazza che vuole tornare a respirare l'aria della Serie A.