Il Leicester ci prova per Lemina

Il Leicester di Ranieri guarda in casa Juve per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato da Leicester.vitalfootball.co.uk, le Foxes avrebbero messo sul piatto della bilancia un'offerta da 19 milioni di euro per il centrocampista gabonese Mario Lemina . Il giocatore classe '93, di recente riscattato dal Marsiglia per 9,5 milioni di euro, ha un contratto che lo lega ai bianconeri fino al 2020.

Lemina sarebbe stato individuato da Ranieri come l'ideale sostituro di N'Golo Kanté, il centrocampista francese grande rivelazione del Leicester finito nel mirino di Psg e Chelsea e che ha una clausola di rescissione da 25 milioni di euro.



L'offerta messa sul piatto dalle Foxes è di quelle da leccarsi i baffi: 19 milioni di euro, una cifra niente male per un calciatore che, tra prestito (1,5 milioni) e riscatto (9,5), è stato pagato 11 milioni. Una plusvalenza importante, di cui Marotta non può non tenere conto. Il suo posto in rosa potrebbe essere preso dal giovanissimo Rolando Mandragora, che a luglio rientrerà alla base dal prestito al Pescara.