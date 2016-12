Il futuro di Cassano: Inter pista tiepida, Bari lo sogna

10:39 - A poche ore dalla chiusura del mercato Antonio Cassano non ha ancora deciso il suo futuro. FantAntonio, liberatosi dal Parma a metà gennaio, sta valutando le diverse opzioni ma come anticipato a Tiki Taka non ha fretta di trovare una sistemazione. Tiepida la pista Inter che se vorrà inserire l'attaccante in lista Uefa dovrà tesserarlo entro il 3 febbraio. Cassano però resta il sogno del Bari e Paparesta ha annunciato un tentativo.

Di approcci con il fantasista barese ce ne sono stati tanti in questa settimana di "libertà", ma nessuno ha ancora affondato il colpo con decisione. La pista più tiepida, ma sempre più tendente al freddo anche dopo le parole di Mancini e Ausilio, porta a un ritorno all'Inter, ma se si farà si chiuderà l'affare nelle ultimissime ore. Sempre che l'Inter, nel caso, voglia puntare su Cassano anche in Europa e quindi tesserarlo entro il 3 febbraio. Altrimenti c'è tempo fino al 28 corrente mese, termine ultimo per gli svincolati per trovarsi una sistemazione.

Se l'entusiasmo nerazzurro sta scemando, quello di Bari è alle stelle. La società pugliese, tramite il presidente Paparesta, ha fatto sapere di essere interessata a riportare a casa Cassano e nelle ultime ore di mercato ci sarà un approccio deciso per capire le intenzioni del giocatore. La piazza sogna, ma anche qui la trattativa non è delle più semplici anche perché l'ex 99 del Parma ha già rifiutato diverse destinazioni. Ha detto no a un'offerta ricca dagli Emirati Arabi, ma anche al QPR e al Bastia, mentre la pista Stoke, per sostituire l'infortunato Bojan Krkic, si è raffreddata velocemente.