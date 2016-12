Il folle mercato di novembre: Bacca per Dzeko

Fermo il campionato, il calciomercato reclama spazio. In attesa dell'apertura della sessione di gennaio, si sprecano i colpi delle "big". Voci più o meno fondate, che alimentano i sogni dei tifosi. Come quelle che parlano di un Milan desideroso di portare Dzeko in rossonero offrendo Bacca alla Roma . Secondo Tuttosport, il bosniaco sarebbe il biglietto da visita con cui si presenterebbe la nuova proprietà cinese dell'ormai ex club di Berlusconi.

Dopo che già la scorsa estate proprio il Milan si sarebbe fatto avanti per Dzeko, ricevendo in risposta un secco "no", adesso ci starebbe riprovando, tanto che il ds in pectore Massimo Mirabelli, ne avrebbe parlato con la dirigenza capitolina in occasione del recente match della squadra di Spalletti contro il Bologna. Il problema, non da poco, è che mentre Dzeko sta volando a suon di gol, Bacca è in fase di calo e i suoi rapporti con Montella sembrano ai minimi storici. Difficile, insomma, non solo che la trattativa possa andare in porto, ma che addirittura si possa aprire. Almeno prima di giugno.