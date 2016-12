Il Daily Mail vede Conte sulla panchina del Chelsea

Il mercato che sarà, la prossima estate, non può mancare. E dall'Inghilterra, il tormentone-Chelsea riprende quota. E il candidato numero uno è Antonio Conte. A svelarlo è oggi il Daily Mail secondo cui l'attuale ct azzurro "è il principale candidato" a sostituire Guus Hiddink sulla panchina dei Blues alla fine della fin qui deludente stagione del club. Secondo il tabloid britannico, Conte avrebbe già incontrato emissari del Chelsea prima di Natale e si sarebbe detto pronto a lasciare la nazionale italiana dopo l'Europeo in Francia. Mauricio Pochettino, attuale tecnico del Tottenham, e Massimiliano Allegri sono tra gli altri nomi sul taccuino della dirigenza Blues che ha preso atto che Pep Guardiola andrà ad allenare il Manchester City. Per quanto riguarda Conte, a patto che se ne vada dalla Nazionale, non bisogna scordare la meta-Milan. Mentre per la panchina azzurra, c'è Roberto Mancini che è nei pensieri del presidente Tavecchio.