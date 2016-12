Il ct slovacco: "Napoli troppo piccolo per Hamsik"

Per Jan Kozak, ct della Slovacchia, Marek Hamsik, grande protagonista della vittoria della sua nazionale per 2-1 contro la Russia ad Euro 2016, è diventato un giocatore così eccezionale da essere troppo 'grande' per il Napoli. Kozak ha spiegato che il centrocampista, uomo del match, autore di un gol e di un assist, è pronto per trasferirsi in una delle squadre d'elite d'Europa dopo il torneo.